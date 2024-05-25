Всемирный банк готов управлять фондом, в который направят доходы от замороженных активов РФ

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил о готовности управлять фондом для помощи Украине, если G7 решит направить на это доходы от замороженных российских активов.

Об этом сообщает DW.

"Если "Большая семерка" решит предоставить нам деньги, буду ли я готов? Да, - подчеркнул он. - Я мог бы руководить фондом такого типа".

Банга отметил, что Всемирный банк имеет большой опыт управления подобными невоенными донорскими фондами.

По его словам, он уже руководил фондом для помощи Афганистану, и может "воспроизвести" этот опыт для предоставления займа Украине.

Однако, как утверждает Банга, с такой просьбой к нему пока не обращались ни министерство финансов США, ни правительства стран G7.

Также он заявил, что не участвует в дискуссиях "Большой семерки" по финансированию Украины.

План США по изъятию средств РФ

США ведут переговоры с партнерами по "Большой семерке" по выделению $50 млрд. Украине. По американскому плану, большинство средств будет получено с процентов, которые накопятся от замороженных российских активов.

Правительство Франции поддержало предложение США об использовании замороженных российских активов.

Учитывая, что Германия также положительно отнеслась к плану США, растут шансы на то, что он будет полностью одобрен на встрече лидеров G-7 13-15 июня.

Преимуществом досрочного получения доходов от активов будет обеспечение выгоды Украине независимо от политической неопределенности, связанной с президентскими выборами в США.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, которая хранит около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".