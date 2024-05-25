Світовий банк готовий керувати фондом, в який спрямують доходи від заморожених активів РФ

Президент Світового банку Аджай Банга,заявив про готовність керувати фондом для допомоги Україні, якщо G7 вирішить спрямувати на це доходи від заморожених російських активів.

Про це повідомляє DW.

"Якщо "Велика сімка" вирішить надати нам гроші, чи буду я готовий? Так, - наголосив він. - Я міг би керувати фондом такого типу".

Банга зауважив, що Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами.

За його словами, він вже керував фондом для допомоги Афганістану, і може "відтворити" цей досвід для надання позики Україні.

Однак, як стверджує Банга, з таким проханням до нього поки що не зверталися ані міністерство фінансів США, ані уряди країн G7.

Також він заявив, що не бере участі в дискусіях "Великої сімки" щодо фінансування України.

План США щодо вилучення коштів РФ

США ведуть переговори із партнерами по "Великій сімці" щодо виділення $50 млрд Україні. За американським планом, більшість коштів буде отримано з відсотків, які накопичаться від заморожених російських активів.

Уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання заморожених російських активів.

Враховуючи, що Німеччина також позитивно поставилася до плану США, зростають шанси на те, що він буде повністю схвалений на зустрічі лідерів G-7 13-15 червня.

Перевагою дострокового отримання доходів від активів буде забезпечення вигоди для України незалежно від політичної невизначеності, пов’язаної з президентськими виборами в США.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Банку Росії. Лише у Німеччині наразі заморожено російських активів на 3,9 мільярда євро, повідомила речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Уже понад рік країни Євросоюзу та США обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

На початку травня видання Financial Times написало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".