Міністри G7 підтримали план фінансування України: що він передбачає

25 травня міністри фінансів країн "Великої сімки" узгодили широкий план використання відсотків від заморожених російських активів для допомоги України, який після доопрацювання представлять на саміті лідерів G7 у червні.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на проєкт комюніке зустрічі міністрів в Італії.

Зазначається, що дискусії міністрів базувалися на пропозиції США щодо надання Україні кредиту в розмірі близько 50 мільярдів доларів, який буде погашено за рахунок прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 мільярдів євро.

Нині вони заморожені в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Згідно з проєктом комюніке, міністри «досягли прогресу» щодо варіантів із формування цього кредиту. Остаточно ці варіанти будуть представлені лідерам G7 перед самітом у червні.

Як пише видання, посилаючись на власні джерела, багато деталей цього фінансування ще не узгоджені, включаючи суму кредиту та гарантій позики.

За словами одного з посадовців, європейські чиновники занепокоєні "справедливим розподілом ризиків", побоюючись, що Європа візьме на себе основний тягар фінансових і юридичних ризиків і дій у відповідь з боку Росії, оскільки більшість активів зберігається на європейському континенті.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що не бачить "жодних перешкод" у своїх дискусіях з колегами-міністрами фінансів країн G7 про виділення кредиту Україні, який буде забезпечений доходом від заморожених російських активів.

План США щодо вилучення коштів РФ

США ведуть переговори із партнерами по "Великій сімці" щодо виділення $50 млрд Україні. За американським планом, більшість коштів буде отримано з відсотків, які накопичаться від заморожених російських активів.

Уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання заморожених російських активів.

Враховуючи, що Німеччина також позитивно поставилася до плану США, зростають шанси на те, що він буде повністю схвалений на зустрічі лідерів G-7 13-15 червня.

Перевагою дострокового отримання доходів від активів буде забезпечення вигоди для України незалежно від політичної невизначеності, пов’язаної з президентськими виборами в США.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Банку Росії. Лише у Німеччині наразі заморожено російських активів на 3,9 мільярда євро, повідомила речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Уже понад рік країни Євросоюзу та США обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

На початку травня видання Financial Times написало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Джерело фото: ua.depositphotos.com