В бюджете не хватает $5 млрд на военные расходы: к концу года сумма увеличится вдвое

Из-за больших расходов и задержки иностранной помощи в бюджете Украины уже сейчас разрыв по военным расходам составляет 200 млрд грн ($5 млрд).

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет РБК-Украина.

Он подчеркнул, что этот вопрос сейчас наиболее актуален.

Военные расходы Украина должна перекрывать самостоятельно

Министр заверил, что после разблокирования пакета помощи от США, в теории покрыты расходы социально-гуманитарного направления, но не решен вопрос о расходах военного характера.

Марченко сообщил, что за последние полгода Украина минимально получала пособия от партнеров в воинской части, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на бюджет в части дополнительных расходов военного характера.

Сейчас это перекрывается за счет перемещения расходов конца года на необходимую закупку оружия, заказ снарядов и другие вещи.

"На данный момент, я думаю, что можно говорить о сумме около 5 млрд долларов. Я оперирую такой цифрой в долларах, потому что мне так проще объяснять это западным партнерам, и мы думаем, каким образом будем перекрывать этот дефицит в бюджете уже в ближайшее время", – подчеркнул Марченко.

Он отметил, что военные расходы Украины должны перекрываться самостоятельно, и они достаточно велики.

Министр напомнил, что в ближайшие недели состоится четвёртый пересмотр программы МВФ.

"Мы сделали все шаги для того, чтобы он был успешен. А дальше будем общаться с нашими партнерами искать способы и решения", - добавил Марченко.

Заметим, что практически все налоги, которые собирают в Украине, идут на военные цели. Общие расходы госбюджета на 2024 год составляет 3,355 трлн гривен, из них на оборону предусмотрено 1,685 трлн гривен.

Бездействие власти

Озвученные Марченко цифры уже успел прокомментировать народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что неоднократно предупреждал о проблемах с бюджетом в этом году.

"Не надо даже быть гением, чтобы просто сосчитать военные расходы и то, что сейчас заложено в бюджет. И что разрыв там минимум 300-400 млрд грн. Речь идет о той части бюджета, которая идет на военные расходы и мы покрываем за счет собственных поступлений ", – заметил нардеп.

Он добавил, что правительство и офис президента ничего не делают, чтобы закрыть такую проблему.

"При том, этот разрыв $5 млрд – это сумма на сейчас. До конца года, думаю, она будет в 2 раза больше. И здесь вопрос: а что мы сделали, зная заранее, что очевидно будет такая проблема? Наладили работу БЭБ, Таможни, Счетной?! Закрыли нелегальные рынки? Может, на «Энергоатоме» и других ДП выгнали откровенных мародеров? ", - подытожил Железняк.

Украина потратила $4 млрд из бюджета на оружие за неимением обещанной помощи от партнеров

Из - за задержки партнеров с помощью Украины пришлось потратить 4 млрд долларов на закупку вооружения. Это имеет негативные последствия для бюджета, заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее Марченко рассказал, что в течение 2024 года Украина потребует ежемесячно примерно 3 миллиардов долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.

В МВФ заявили, что Украина нуждается как минимум в $42 миллиардах международной помощи для бюджетной поддержки нынешнего года в условиях продолжения войны, развязанной Российской Федерацией.