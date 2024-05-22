Швеция предоставит $7 млрд военной поддержки Украине в 2024-2026 годах

Правительство Швеции и партия "Шведские демократы" согласовали трехлетнюю рамочную программу военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон (7 млрд долларов США) на 2024-2026 годы, по 25 млрд шведских крон (2,3 млрд долларов США) в год.

Об этом говорится в сообщении правительства Швеции.

"Борьба Украины в агрессивной войне с Россией продолжается, и Швеция будет поддерживать борьбу Украины столько, сколько нужно", – заявили в шведском правительстве.

Отмечается, что с учетом этого предложения общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 9,3 млрд долларов США. Военная поддержка согласно Рамочному соглашению для Украины может предоставляться в форме бесплатной передачи оборонных материалов, финансовых взносов и финансовой поддержки для закупок оборонных материалов.

В правительстве Швеции также подчеркнули, что после вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в Европе стала самой серьезной из времен Второй мировой войны.

"Это означает, что перевооружение внутри страны должно продолжаться одновременно с поддержкой Украины", - отметили чиновники.

Также они заявили, что поддержка Украины осуществляется таким образом, чтобы не подорвать наращивание обороноспособности Швеции и не принести вред другим необходимым реформам.

Помощь Украине от Швеции

Швеция стала одной из многих стран, поддерживающих Украину в ее борьбе с агрессором, оказывая военную, финансовую и гуманитарную поддержку.

В октябре 2023 года Швеция объявила о 14-м пакете военной помощи на 2,2 миллиарда крон (около 195 млн евро), куда вошли артиллерийские снаряды, запчасти, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для БМП. В ноябре власти страны решили передать Украине дополнительные восемь самоходных артустановок Archer.

В декабре стало известно о том, что Швеция решила выделить около 120 млн евро в поддержку населения Украины в зимний период.

В январе 2024 года Управление военного обеспечения Швеции (FMV) подписало соглашение с компанией Nammo об увеличении производства 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Украины.

20 февраля правительство Швеции представило новый крупнейший пакет военной помощи для Украины стоимостью 630 млн евро, в который, в частности, вошли боевые десантные катера.

Кроме того, Швеция поддержала чешскую инициативу по отправке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов Украине и выделила для этого 30 миллионов евро.

В мае стало известно, что Швеция выделяет 28 миллионов евро на укрепление обороноспособности Украины.

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