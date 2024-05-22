Швеція надасть $7 млрд військової підтримки Україні у 2024-2026 роках

Уряд Швеції та партія "Шведські демократи" погодили трирічну рамкову програму військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (7 млрд доларів США) на 2024–2026 роки, по 25 млрд шведських крон (2,3 млрд доларів США) на рік.

Про це йдеться у повідомленні уряду Швеції.

"Боротьба України у агресивній війні з Росією триває, і Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки потрібно", - заявили у шведському уряді.

Зазначається, що з урахуванням цієї пропозиції загальна військова та громадянська підтримка України з боку Швеції становитиме понад 9,3 млрд доларів США. Військова підтримка відповідно до Рамкової угоди для України може надаватися у формі безоплатної передачі оборонних матеріалів, фінансових внесків та фінансової підтримки для закупівель оборонних матеріалів.

В уряді Швеції також підкреслили, що після вторгнення Росії в Україну ситуація з безпекою в Європі стала найсерйознішою з часів Другої світової війни.

"Це означає, що переозброєння всередині країни має тривати одночасно з підтримкою України", - зауважили урядовці.

Також вони заявили, що підтримка України здійснюється таким чином, щоб не підірвати нарощування обороноздатності Швеції або не було завдано шкоди іншим необхідним реформам.

Допомога Україні від Швеції

Швеція стала однією з багатьох країн, яка підтримує Україну в її боротьбі з агресором, надаючи військову, фінансову і гуманітарну підтримку.

У жовтні 2023 року Швеція оголосила про 14-й пакет військової допомоги на 2,2 мільярда крон (близько 195 млн євро), куди увійшли артилерійські снаряди, запчастини, піхотне спорядження, обладнання зв'язку та боєприпаси для БМП. У листопаді влада країни вирішила передати Україні додаткові вісім самохідних артустановок Archer.

У грудні 2023 року стало відомо про те, що Швеція вирішила виділити близько 120 млн євро на підтримку населення України у зимовий період.

У січні 2024 року Управління військового забезпечення Швеції (FMV) підписало угоду з компанією Nammo про збільшення виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів для України.

20 лютого уряд Швеції представив новий найбільший пакет військової допомоги для України вартістю 630 млн євро, до якого, зокрема, увійшли бойові десантні катери.

Крім того, Швеція підтримала чеську ініціативу стосовно відправки сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні і виділила для цього 30 мільйонів євро.

У травні стало відомо, що Швеція виділяє 28 мільйонів євро на зміцнення обороноздатності України.

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