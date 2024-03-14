Підтримує ідею Чехії. Швеція виділить 30 млн євро на закупівлю снарядів для України

Швеція планує підтримати ініціативу Чехії стосовно відправки сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні і виділить для цього 30 мільйонів євро.

Про це повідомив шведський міністр оборони Пол Йонсон.

За його словами, уряд країни сьогодні вирішив, що Управління оборонних матеріалів (FMV) може вести переговори та укласти угоду з відповідальним органом Чеської Республіки щодо фінансової підтримки для закупівлі боєприпасів для України. Швеція має намір підтримати Чехію в цій ініціативі 30 мільйонами євро.

"Потреба України в боєприпасах велика, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для пожертвування Україні. Уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі", - каже Йонсон.

Згідно з повідомленням, ця фінансування здійснюється в рамках пакету підтримки, у вигляді фінансових внесків до фондів та низки двосторонніх та багатосторонніх проектів пожертвувань, які країни ЄС та НАТО запровадили з метою підтримки України.

Наразі пакет підтримки розглядає Риксдаг (шведський парламент), після чого він повинен проголосувати про додаткові зміни до бюджету.

Чеську ініціативу можуть підтримати 15 країн

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн поза межами ЄС була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив президент Чехії Петр Павел.

Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди виділяють € 100 млн на снаряди для України. Також про виділення €140 млн на закупівлю снарядів оголосила і Норвегія. Згодом до ініціативи доєднався Люксембург.

8 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже зібрано кошти на купівлю 300 тисяч снарядів.

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