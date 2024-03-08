800 тисяч снарядів для України: Люксембург оголосив про приєднання до чеської ініціативи

Люксембург приєднається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомила міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес.

"Це буде частиною наших загальних зусиль по наданню Україні таких необхідних можливостей в її боротьбі з російським агресором", - йдеться в її повідомленні.

Luxembourg joins the Czech 🇨🇿artillery ammunition initiative in support of @DefenceU 🇺🇦



This will be part of our overall effort to provide much needed capabilities to Ukraine in their fight against the Russian aggressor.



🇱🇺🫡🇺🇦#StandWithUkraine@Yuriko_Backes pic.twitter.com/jEAzxQTppu — Direction de la défense (@Defense_lu) March 7, 2024

Про наміри долучитися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України заявила і Латвія. Про це голова латвійського оборонного відомства повідомив у соцмережі Х.

Чехія знайшла 800 тисяч артилерійських снарядів для України, але потрібні гроші

Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів. Однак для цього потрібне фінансування, заявив під час дебатів на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел, передають České noviny.

"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив Павел.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди виділяють € 100 млн на снаряди для України. Також про виділення €140 млн на закупівлю снарядів оголосила і Норвегія.

А видання Bloomberg повідомило, що Чехія зібрала майже всю суму для закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України.

8 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже зібрано кошти на купівлю 300 тисяч снарядів.

Many thanks to all the countries that have joined the Czech initiative to purchase ammunition for Ukraine so far. We have managed to raise enough money to buy the first batch of 300,000 artillery shells. However, our goal is to deliver much more!



Our work and our help to Ukraine… — Petr Fiala (@P_Fiala) March 8, 2024

"Щиро дякуємо всім країнам, які долучилися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб купити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів", – зазначив Фіала, додавши, що мета – доставити набагато більше боєприпасів в Україну.

Пропозицію Чехії можуть підтримати 15 країн

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Прем'єр-міністр Чехії сказав, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн, хоча не назвав їх.

"За нашими оцінками, у 2025 році в Європі та Україні має бути достатнє виробництво боєприпасів, але нам потрібно подолати період до цього часу. Чеська ініціатива – це спосіб, яким європейські держави можуть це зробити", - сказав він.

Допомога від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Близько 12 країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, збираються або вже поставили близько 300-400 тисяч боєприпасів переважно через ініціативу ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на €52 млн, а виробництво повинно розпочатися у 2024 році.

Пізніше видання Bloomberg писало, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

Але у Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

У лютому 2024 року голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем повідомив, що Україна є найвищим пріоритетом для Євросоюзу і до кінця року отримає 1 мільйон необхідних боєприпасів.