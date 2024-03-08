800 тысяч снарядов для Украины: Люксембург объявил о присоединении к чешской инициативе

Люксембург присоединится к чешской инициативе по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщила министр обороны Люксембурга Юрико Бакес.

"Это будет частью наших общих усилий по предоставлению Украине столь необходимых возможностей в ее борьбе с российским агрессором", - говорится в ее сообщении.

Luxembourg joins the Czech 🇨🇿artillery ammunition initiative in support of @DefenceU 🇺🇦



This will be part of our overall effort to provide much needed capabilities to Ukraine in their fight against the Russian aggressor.



🇱🇺🫡🇺🇦#StandWithUkraine@Yuriko_Backes pic.twitter.com/jEAzxQTppu — Direction de la défense (@Defense_lu) March 7, 2024

О намерениях принять участие в чешской инициативе по закупке снарядов для Украины заявила и Латвия. Об этом глава латвийского оборонного ведомства сообщил в соцсети Х.

Чехия нашла 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины, но нужны деньги

Чехия нашла за границей источники поставок сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину в течение считанных недель. Однако для этого нужно финансирование, заявил во время дебатов на Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел, передают České noviny.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул Павел.

Позже стало известно, что Нидерланды выделяют €100 млн на снаряды для Украины. Также о выделении €140 млн на закупку снарядов объявила и Норвегия.

Издание Bloomberg сообщило, что Чехия собрала почти всю сумму для закупки 800 тысяч боеприпасов для Украины.

8 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что уже собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов.

Many thanks to all the countries that have joined the Czech initiative to purchase ammunition for Ukraine so far. We have managed to raise enough money to buy the first batch of 300,000 artillery shells. However, our goal is to deliver much more!



Our work and our help to Ukraine… — Petr Fiala (@P_Fiala) March 8, 2024

"Спасибо всем странам, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Нам удалось собрать достаточно средств, чтобы купить первую партию из 300 тысяч артиллерийских снарядов", - отметил Фиала, добавив, что цель - доставить гораздо больше боеприпасов в Украину.

Предложение Чехии могут поддержать 15 стран

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Чехии сказал, что предложение его страны могут поддержать 15 стран, но не назвал их.

"По нашим оценкам, в 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточное производство боеприпасов, но нам нужно преодолеть период до этого времени. Чешская инициатива – это способ, которым европейские государства могут это сделать", - сказал он.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн. снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Позднее издание Bloomberg писало, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных боеприпасов Украине к весне 2024 года.

В феврале 2024 года председатель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмигалем сообщил, что Украина является самым высоким приоритетом для Евросоюза и до конца года получит 1 миллион необходимых боеприпасов.