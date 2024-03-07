Норвегія виділяє €140 млн на закупівлю снарядів для України

Норвегія анонсувала внесок у розмірі 140 мільйонів євро, щоб у співпраці з Чехією придбати для України артилерійські боєприпаси. Також Норвегія приєдналася до міжнародної Коаліції з протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Ураїни.

"Для нас важливо, щоб норвезька військова підтримка допомагала покривати потреби, які є пріоритетними для України в її боротьбі", — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Ідея закупити 800 тисяч боєприпасів за межами Європейського Союзу була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого.

"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив Павел, але зазначив, що для цього потрібні гроші.

Фіала повідомив, що дану пропозицію підтримали 15 країн, але називати їх не став. Відомо, що серед них Франція, Нідерланди, а тепер - Норвегія. При цьому, Нідерланди виділять на ініціативу понад 100 мільйонів євро.

Латвія також оголосила про наміри долучитися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України. Про це голова латвійського оборонного відомства повідомив у соцмережі Х.

Допомога від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Пізніше видання Bloomberg писало, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

Але у Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

У лютому 2024 року голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем повідомив, що Україна є найвищим пріоритетом для Євросоюзу і до кінця року отримає 1 мільйон необхідних боєприпасів.

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