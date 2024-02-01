Україна попередила західних союзників про критичну нестачу снарядів для ЗСУ

Україна повідомила західним союзникам про "критичну нестачу" артилерійських снарядів. Збройні Сили змушені витрачати не більше 2 тисяч снарядів на день по всій лінії фронту завдовжки 1,5 тисяч км. Це втричі менше за кількість боєприпасів, які використовує армія РФ.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, міністр оборони України Рустем Умеров у листі повідомив союзникам про критичну нестачу артилерійських снарядів.

Умєров зазначив, що дефіцит озброєнь загострюється з кожним днем, і попросив союзників з ЄС докласти більше зусиль для постачання ЗСУ мільйона снарядів.

За його словами, Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув ворог.

Наразі ЗСУ не можуть випускати понад 2 тисячі снарядів на день на лінії фронту завдовжки 1,5 тисячі км.

"Це втричі менше від кількості боєприпасів, які використовує Росія", — пише Bloomber.

Як повідомив Умєров, Україні ж потрібно 200 тис. снарядів калібру 155 міліметрів на місяць.

Bloomber пише, що за підрахунками Естонії, Росія має намір отримати майже вдвічі більше, оскільки близько мільйона снарядів надходить до країни-агресора із Північної Кореї.

За даними Bloomberg, на зустрічі міністрів оборони ЄС було оголошено, що блок матиме потужність виробляти 1 млн снарядів на рік і планує подвоїти цю потужність до 2 млн у 2025 році.

США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольняти її потреби.

Допомога від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Близько 12 країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, збираються або вже поставили близько 300-400 тисяч боєприпасів переважно через ініціативу ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на €52 млн, а виробництво повинно розпочатися у 2024 році.

Однак один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

Але у Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

За даними Reuters станом на 6 грудня, Україна отримала від держав-членів ЄС 480 тисяч артилерійських снарядів.

Нагадаємо, Україна домовилася з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів.