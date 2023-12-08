Україна вироблятиме 155-мм снаряди спільно з двома американськими компаніями

Україна домовилася з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів. Про це 7 грудня повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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За його словами, процес виробництва таких снарядів триває "мінімум два роки, максимум три роки". Воно буде налагоджено в Україні.

"Щоб розпочати це виробництво, нам потрібні технології, якими володіють наші партнери. Україна ніколи не виробляла ці калібри, ви це знаєте. Тому чим раніше ми починаємо, тим раніше в нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони", – висловився урядовець.

Україна та США: домовленості щодо зброї

Налагодження спільного випуску озброєння Україною та США обговорюється вже не вперше. У вересні президент України Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон. За результатами поїздки він заявив, що країни спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони.

"Довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", – розповідав очільник держави.

Тоді Зеленський також зазначав, що Україна готується створити нову оборонну екосистему зі США для виробництва зброї, щоб "разом іще більше посилити свободу й захист життя".

Пізніше міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін анонсував, що перші результати від спільного виробництва зі США будуть вже до кінця поточного року.

Днями країни підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва озброєння та обміну технічною інформацією. Метою цього назвали задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України. Йдеться, зокрема, про сфери протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.