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Україна і США спільно вироблятимуть засоби ППО: підписано заяву
Україна і США підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва озброєння та обміну технічною інформацією. Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Зазначається, що метою цього є задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України. Йдеться, зокрема, про сфери протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.
Заява посилює співпрацю між США та Україною та сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод.
Міністерство оборони США та партнери в галузі надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва деяких проєктів FrankenSAM. Це має модернізувати наявні в Україні системи протиповітряної оборони, зокрема й радянського виробництва, та забезпечити їхню інтеграцію з певними західними боєприпасами.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як пише "Укрінформ", церемонія підписання заяви відбулася 6 грудня на Конференції оборонних індустрій у Вашингтоні. З українського боку підписи поставили міністр оборони Рустем Умєров і міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Американську сторону офіційно представив заступник міністра оборони США доктор Вільям ЛаПланте.
Україна та США: домовленості щодо зброї
Налагодження спільного випуску озброєння Україною та США обговорюється вже не вперше. У вересні президент України Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон. За результатами поїздки він заявив, що країни спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони.
"Довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", – розповідав очільник держави.
Тоді Зеленський також зазначав, що Україна готується створити нову оборонну екосистему зі США для виробництва зброї, щоб "разом іще більше посилити свободу й захист життя".
Пізніше міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін анонсував, що перші результати від спільного виробництва зброї Україною та США будуть вже до кінця поточного року.