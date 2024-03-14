Поддерживает идею Чехии. Швеция выделит 30 млн евро на закупку снарядов для Украины

Швеция планирует поддержать инициативу Чехии по отправке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов Украине и выделит для этого 30 миллионов евро.

Об этом сообщил шведский министр обороны Пол Йонсон.

По его словам, правительство страны сегодня решило, что Управление оборонных материалов (FMV) может вести переговоры и заключить соглашение с ответственным органом Чешской Республики о финансовой поддержке для закупки боеприпасов для Украины. Швеция намерена поддержать Чехию по этой инициативе 30 миллионами евро.

"Потребность Украины в боеприпасах велика, особенно в артиллерийских. Чехия определила возможности для закупки большого количества боеприпасов на мировом рынке для пожертвования Украине. Правительство хочет поддержать Чехию в этой работе", - говорит Йонсон.

Согласно сообщению, это финансирование осуществляется в рамках пакета поддержки, в виде финансовых взносов в фонды и ряда двусторонних и многосторонних проектов пожертвований, введенных странами ЕС и НАТО с целью поддержки Украины.

В настоящее время пакет поддержки рассматривает Риксдаг (шведский парламент), после чего он должен проголосовать о дополнительных изменениях в бюджет.

Чешскую инициативу могут поддержать 15 стран

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран вне ЕС была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул президент Чехии Петр Павел.

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже стало известно, что Нидерланды выделяют €100 млн на снаряды для Украины. Также о выделении €140 млн на закупку снарядов объявила и Норвегия. Затем к инициативе присоединился Люксембург.

8 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что уже собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов.

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