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Категория
Война в Украине
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Поддерживает идею Чехии. Швеция выделит 30 млн евро на закупку снарядов для Украины

Поддерживает идею Чехии. Швеция выделит 30 млн евро на закупку снарядов для Украины
Швеция выделит 30 млн. евро на закупку снарядов Украине. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Швеция планирует поддержать инициативу Чехии по отправке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов Украине и выделит для этого 30 миллионов евро.

Об этом сообщил шведский министр обороны Пол Йонсон.

По его словам, правительство страны сегодня решило, что Управление оборонных материалов (FMV) может вести переговоры и заключить соглашение с ответственным органом Чешской Республики о финансовой поддержке для закупки боеприпасов для Украины. Швеция намерена поддержать Чехию по этой инициативе 30 миллионами евро.

"Потребность Украины в боеприпасах велика, особенно в артиллерийских. Чехия определила возможности для закупки большого количества боеприпасов на мировом рынке для пожертвования Украине. Правительство хочет поддержать Чехию в этой работе", - говорит Йонсон.

Согласно сообщению, это финансирование осуществляется в рамках пакета поддержки, в виде финансовых взносов в фонды и ряда двусторонних и многосторонних проектов пожертвований, введенных странами ЕС и НАТО с целью поддержки Украины.

В настоящее время пакет поддержки рассматривает Риксдаг (шведский парламент), после чего он должен проголосовать о дополнительных изменениях в бюджет.

Чешскую инициативу могут поддержать 15 стран

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран вне ЕС была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул президент Чехии Петр Павел.

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже стало известно, что Нидерланды выделяют €100 млн на снаряды для Украины. Также о выделении €140 млн на закупку снарядов   объявила и Норвегия. Затем к инициативе присоединился Люксембург.

8 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что уже собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко