Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на 630 млн євро

Уряд Швеції представив новий найбільший пакет військової допомоги для України вартістю 630 млн євро, до якого зокрема увійдуть бойові десантні катери.

Про це повідомляє SVT.

Зазначається, що новий пакет, загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон, є вже 15-м, який Швеція надсилає Україні.

Як пише видання, Швеція передасть Україні

10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90,

20 десантних катерів,

підводне озброєння (міни і торпеди),

зенітні системи типу Robot 70,

протитанкові роботи моделі TOW,

гранатомети з боєприпасами,

артилерійські боєприпаси,

ручні гранати,

гранатомети "Карл Густав",

медичне обладнання та автомобілі швидкої допомоги.

Крім того, 1 мільярд крон піде на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд – на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.

Водночас 400 мільйонів шведських крон будуть спрямовані на різні освітні ініціативи для українців.

За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України. Він та прем’єр Швеції Ульф Крістенсен мають згодом офіційно оголосити про передачу допомоги Україні.

Допомога Україні від Швеції

У грудні 2023 року стало відомо про те, що Швеція вирішила виділити близько €120 млн на підтримку населення України у зимовий період.

Всього, за даними шведського уряду, з початку повномасштабного вторгнення Росії скандинавська країна надала Україні військову та гуманітарну допомогу на 25 мільярдів крон (близько €2,1 млрд).

Зокрема, у жовтні 2023 року було оголошено про 14-й пакет військової допомоги на 2,2 мільярда крон (нині близько €195 млн), куди увійшли артилерійські снаряди, запчастини, піхотне спорядження, обладнання зв'язку та боєприпаси для БМП. У листопаді влада країни вирішила передати Україні додаткові вісім самохідних артустановок Archer.