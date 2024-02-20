- Категория
- Война в Украине
- Дата публикации
-
Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на 630 млн евро
Правительство Швеции представило новый крупнейший пакет военной помощи для Украины стоимостью 630 млн евро, в который, в частности, войдут боевые десантные катера.
Об этом сообщает SVT .
Отмечается, что новый пакет, общей стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон, уже 15-й, который Швеция присылает Украине.
Как пишет издание, Швеция передаст УкраинеПодписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90,
- 20 десантных катеров,
- подводное вооружение (мены и торпеды),
- зенитные системы типа Robot 70,
- противотанковые работы модели TOW,
- гранатометы с боеприпасами,
- артиллерийские боеприпасы,
- ручные гранаты,
- гранатометы "Карл Густав",
- медицинское оборудование и автомобили скорой помощи.
Кроме того, 1 миллиард крон пойдет на закупку военной техники через разные фонды, еще 1 миллиард – по заказу новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.
В то же время, 400 миллионов шведских крон будут направлены на различные образовательные инициативы для украинцев.
По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины. Он и премьер Швеции Ульф Кристенсен должны впоследствии официально объявить о передаче помощи Украине.
Помощь Украине от Швеции
В декабре 2023 года стало известно о том, что Швеция решила выделить около €120 млн. в поддержку населения Украины в зимний период.
Всего, по данным шведского правительства, с начала полномасштабного вторжения России скандинавская страна предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на 25 миллиардов крон (около €2,1 млрд).
В частности, в октябре 2023 года было объявлено о 14-м пакете военной помощи на 2,2 миллиарда крон (ныне около €195 млн), куда вошли артиллерийские снаряды, запчасти, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для БМП. В ноябре власти страны решила передать Украине дополнительны восемь самоходных артустановок Archer.