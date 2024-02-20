Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на 630 млн евро

Правительство Швеции представило новый крупнейший пакет военной помощи для Украины стоимостью 630 млн евро, в который, в частности, войдут боевые десантные катера.

Об этом сообщает SVT .

Отмечается, что новый пакет, общей стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон, уже 15-й, который Швеция присылает Украине.

Как пишет издание, Швеция передаст Украине

10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90,

20 десантных катеров,

подводное вооружение (мены и торпеды),

зенитные системы типа Robot 70,

противотанковые работы модели TOW,

гранатометы с боеприпасами,

артиллерийские боеприпасы,

ручные гранаты,

гранатометы "Карл Густав",

медицинское оборудование и автомобили скорой помощи.

Кроме того, 1 миллиард крон пойдет на закупку военной техники через разные фонды, еще 1 миллиард – по заказу новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.

В то же время, 400 миллионов шведских крон будут направлены на различные образовательные инициативы для украинцев.

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины. Он и премьер Швеции Ульф Кристенсен должны впоследствии официально объявить о передаче помощи Украине.

Помощь Украине от Швеции

В декабре 2023 года стало известно о том, что Швеция решила выделить около €120 млн. в поддержку населения Украины в зимний период.

Всего, по данным шведского правительства, с начала полномасштабного вторжения России скандинавская страна предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на 25 миллиардов крон (около €2,1 млрд).

В частности, в октябре 2023 года было объявлено о 14-м пакете военной помощи на 2,2 миллиарда крон (ныне около €195 млн), куда вошли артиллерийские снаряды, запчасти, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для БМП. В ноябре власти страны решила передать Украине дополнительны восемь самоходных артустановок Archer.