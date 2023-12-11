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Швеция выделит €120 миллионов на гумпомощь украинцам зимой
Швеция решила выделить еще 1,4 миллиарда крон (около 120 миллионов евро) на поддержку населения Украины в зимний период. Новый пакет поддержки представили в понедельник премьер-министр Ульф Кристерссон и министр по делам международной помощи и внешней торговли Йохан Форселль, передает SVT.
По словам главы шведского правительства, на сегодня это крупнейшее выделение средств в рамках двусторонней помощи Швеции Украине. При этом большая часть денег - 900 миллионов крон (почти 80 миллионов евро) - будет направлена в целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка.
Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, пойдут, в частности, на закупку оборудования для передачи электроэнергии, отопления и обустройство укрытий. По словам Форселля, именно этого требовала украинская сторона.
"Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы гражданскому населению, и без того подвергшемуся серьезным испытаниям, пришлось еще труднее. Этим пакетом мы хотим помочь Украине как построить новое, так и восстановить разрушенное", - прокомментировал министр.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, что всего, по данным шведского правительства, с начала полномасштабного вторжения России в Украину скандинавская страна оказала последней военную и гуманитарную помощь на 25 миллиардов крон (около 2,1 миллиарда евро).
В октябре Швеция объявила об уже 14-м пакете военной помощи на 2,2 миллиарда крон (ныне около 195 миллионов евро), куда вошли артиллерийские снаряды, запчасти, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для БМП. В ноябре власти страны решили передать Украине дополнительные восемь самоходных артустановок Archer.
Джерело фото: ua.depositphotos.com