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Швеция может передать Украине истребители Gripen: их тестировали украинские пилоты
Швеция может передать Украине вдобавок к F-16 истребители Gripen, которые уже тестировали украинские пилоты. Воздушные силы Украины считают Gripen "неплохим вариантом".
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Укринфом.
"Основным боевым самолетом будет F-16. Также рассматривается и Gripen, шведская сторона может передать Украине то количество, которое у нее есть сегодня. О количестве мы не говорим. Но основным боевым самолетом все же остается F-16. Если будет принято решение по Gripen – это будет неплохим вариантом для нас”, – заметил Игнат.
Он добавил, что украинские пилоты уже тестировали истребители Gripen в Швеции, но это не было обучением, ведь тренировка военных начнется только тогда, когда будет объявлено о передаче этих самолетов. Пока еще продолжаются консультации.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как сообщил Игнат, Швеция планирует разработать обновленную версию истребителей Gripen для своих воздушных сил, поэтому у Украины будет перспектива получить самолеты предыдущего образца.
"Во время первого визита в Королевство Швеция командующий Воздушными силами оставил там специалистов, когда собственно проходила встреча, чтобы они исследовали возможность предоставления Украине этих самолетов и провели определенные ознакомительные полеты на этих самолетах, чтобы понять, как это работает, и предоставить справку полную - можем не можем ли мы получить эту технику", – рассказал Игнат.
Самолеты Gripen: в чем их особенность
По данным экспертов, JAS 39 Gripen отличается от американских F-16 тем, что этот самолет спроектирован для возможности взлетать и приземляться на неубранной и поврежденной взлетно-посадочной полосе, а также может использовать обычные шоссе вместо взлетно-посадочных полос.
Кроме того, Gripen может обслуживать небольшая команда техников в полевых условиях, что делает его более гибким в военных операциях. F-16 требует специальных условий для взлета и посадки, а также регулярного технического обслуживания, но он способен нести большее вооружение.
Истребители Gripen: есть ли у Украины шанс их получить
В последние недели в правительстве Швеции начали активно обсуждать передачу самолетов Gripen Украине. Такая возможность начала рассматриваться после заявлений Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов о том, что планируют отправить самолеты F-16 в Киев.
Лидер социал-демократической партии Швеции Магдалена Андерссон призвала правительство страны подготовиться к отправке истребителей Jas Gripen в Украину, чтобы помочь защититься от российского вторжения.
Напомним, 19 августа во время визита в Швецию президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские пилоты уже начали овладевать истребителями JAS 39 Gripen, которые являются гордостью страны.
Он надеется, что после учений Украина сможет получить несколько Gripen, которых в Швеции насчитывается шесть дивизий.
Чехия проводит переговоры со Швецией по предоставлению украинским пилотам возможности тренироваться на шведских истребителях JAS 39 Gripen в Чехии.
Однако если Швеция все же решит отправить самолеты, пройдет не менее года, прежде чем они появятся в украинском небе. Пилотам и инженерам понадобится определенное время на обучение.