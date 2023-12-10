Швеция может передать Украине истребители Gripen: их тестировали украинские пилоты

Швеция может передать Украине вдобавок к F-16 истребители Gripen, которые уже тестировали украинские пилоты. Воздушные силы Украины считают Gripen "неплохим вариантом".

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Укринфом.

"Основным боевым самолетом будет F-16. Также рассматривается и Gripen, шведская сторона может передать Украине то количество, которое у нее есть сегодня. О количестве мы не говорим. Но основным боевым самолетом все же остается F-16. Если будет принято решение по Gripen – это будет неплохим вариантом для нас”, – заметил Игнат.

Он добавил, что украинские пилоты уже тестировали истребители Gripen в Швеции, но это не было обучением, ведь тренировка военных начнется только тогда, когда будет объявлено о передаче этих самолетов. Пока еще продолжаются консультации.

Как сообщил Игнат, Швеция планирует разработать обновленную версию истребителей Gripen для своих воздушных сил, поэтому у Украины будет перспектива получить самолеты предыдущего образца.

"Во время первого визита в Королевство Швеция командующий Воздушными силами оставил там специалистов, когда собственно проходила встреча, чтобы они исследовали возможность предоставления Украине этих самолетов и провели определенные ознакомительные полеты на этих самолетах, чтобы понять, как это работает, и предоставить справку полную - можем не можем ли мы получить эту технику", – рассказал Игнат.

Самолеты Gripen: в чем их особенность

По данным экспертов, JAS 39 Gripen отличается от американских F-16 тем, что этот самолет спроектирован для возможности взлетать и приземляться на неубранной и поврежденной взлетно-посадочной полосе, а также может использовать обычные шоссе вместо взлетно-посадочных полос.

Кроме того, Gripen может обслуживать небольшая команда техников в полевых условиях, что делает его более гибким в военных операциях. F-16 требует специальных условий для взлета и посадки, а также регулярного технического обслуживания, но он способен нести большее вооружение.

Истребители Gripen: есть ли у Украины шанс их получить

В последние недели в правительстве Швеции начали активно обсуждать передачу самолетов Gripen Украине. Такая возможность начала рассматриваться после заявлений Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов о том, что планируют отправить самолеты F-16 в Киев.

Лидер социал-демократической партии Швеции Магдалена Андерссон призвала правительство страны подготовиться к отправке истребителей Jas Gripen в Украину, чтобы помочь защититься от российского вторжения.

Напомним, 19 августа во время визита в Швецию президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские пилоты уже начали овладевать истребителями JAS 39 Gripen, которые являются гордостью страны.

Он надеется, что после учений Украина сможет получить несколько Gripen, которых в Швеции насчитывается шесть дивизий.

Чехия проводит переговоры со Швецией по предоставлению украинским пилотам возможности тренироваться на шведских истребителях JAS 39 Gripen в Чехии.

Однако если Швеция все же решит отправить самолеты, пройдет не менее года, прежде чем они появятся в украинском небе. Пилотам и инженерам понадобится определенное время на обучение.