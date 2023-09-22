Чехия обсуждает со Швецией возможность тренировки украинских пилотов на истребителях Gripen

Чехия проводит переговоры со Швецией по предоставлению украинским пилотам возможности тренироваться на шведских истребителях JAS 39 Gripen в Чехии. Это решение было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных тестовых полетах украинских пилотов на Gripen в Швеции.

Об этом рассказала министр обороны страны Яна Чернохова.

Она заявила, что Чехия и дальше будет поддерживать Украину. По ее словам, министерство также предлагает продолжить обучение украинских военных в Чехии.

Она добавила, что хотя запасы Вооруженных сил Чехии заметно сокращаются, страна все еще может предоставлять Украине определенное оборудование, в том числе благодаря тому, что Чехия получает заказанные на Западе новые системы вооружений.

JAS 39 Gripen: в чем их особенность

По данным экспертов, JAS 39 Gripen отличается от американских F-16 тем, что этот самолет спроектирован для возможности взлетать и приземляться на неубранной и поврежденной взлетно-посадочной полосе, а также может использовать обычные шоссе вместо взлетно-посадочных полос.

Кроме того, Gripen может обслуживать небольшую команду техников в полевых условиях, что делает его более гибким в военных операциях. В отличие от этого, F-16 требует специальных условий для взлета и посадки, а также регулярного технического обслуживания, но способен нести большее вооружение.

Издание пишет, что правительство Швеции рассматривает возможность передачи Украине определенного количества самолетов JAS 39 Gripen. Следует отметить, что Швеция в данный момент производит частичную модернизацию своего воздушного флота на более современную версию этого истребителя, при этом планирует изъять из состава часть устаревших моделей.