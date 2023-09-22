Чехія обговорює зі Швецією можливість тренування українських пілотів на винищувачах Gripen

Чехія проводить переговори з Швецією щодо надання українським пілотам можливості тренуватися на шведських винищувачах JAS 39 Gripen у Чехії. Це рішення було прийнято після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні тестові польоти українських пілотів на Gripen в Швеції.

Про це розповіла міністр оборони країни Яна Чорнохова.

Вона заявила, що Чехія і надалі підтримуватиме Україну. За її словами, міністерство також пропонує продовжити навчання українських військових у Чехії.

Вона додала, що хоча запаси Збройних сил Чехії помітно скорочуються, країна все ще може надавати Україні певне обладнання — зокрема й завдяки тому, що Чехія отримує замовлені на Заході нові системи озброєнь.

JAS 39 Gripen: в чому їх особливість

За даними експертів, JAS 39 Gripen відрізняється від американських F-16 тим, що цей літак спроектований для можливості злітати і приземлятися на неприбраній і пошкодженій злітно-посадковій смузі, а також може використовувати звичайні шосе замість злітно-посадкових смуг.

Крім того, Gripen може обслуговувати невелика команда техніків у польових умовах, що робить його більш гнучким у військових операціях. На відміну від цього, F-16 потребує спеціальних умов для злету та посадки, а також регулярного технічного обслуговування, але він здатен нести більше озброєння.

Видання пише, що уряд Швеції розглядає можливість передачі Україні певної кількості літаків JAS 39 Gripen. Варто відзначити, що Швеція в даний момент проводить часткову модернізацію свого повітряного флоту на більш сучасну версію цього винищувача, при цьому планує вилучити зі складу частину застарілих моделей.