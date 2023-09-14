Українські пілоти у Швеції протестувати винищувачі Gripen

Міністра оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що українським бойовим льотчикам дозволили виконати тестовий політ на винищувачі Gripen.

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Про це повідомляє Aftonbladet.

Згідно з планом навчань, орієнтаційна підготовка українських пілотів включає тестові польоти як на тренажері, так і на літаку, а також інструктаж для наземного персоналу.

"Настановні тренування завершено, і, згідно зі звітом, який я отримав від Збройних сил , навчання пройшло добре", – каже він.

У травні цього року уряд оголосив, що Швеція вирішила запросити українських пілотів і обслуговуючий персонал на тренування з орієнтування на системі Gripen.

"Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправки Gripen в Україну. Досвід тренінгу тепер повинен лягти в основу поточної роботи, щоб з’ясувати умови для цього", – заявляє Йонсон.

Про те, що українським пілотам дозволять практикуватися на шведських винищувачах JAS 39 Gripen, Йонсон вперше повідомив перебуваючи з офіційним візитом в Україні 25 травня.

Нагадаємо, 19 серпня під час візиту до Швеції президент Володимир Зеленський розповів, що українські пілоти вже почали опановувати винищувачі JAS 39 Gripen, які є гордістю країни.

Зауважимо, лідер соціал-демократичної партії Швеції Магдалена Андерссон закликала уряд країни підготуватися до відправки винищувачів Jas Gripen в Україну, щоб допомогти захиститися від російського вторгнення.