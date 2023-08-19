Українські пілоти розпочали навчання на шведських винищувачах

Українські пілоти, які були відправлені до Швеції для навчання, вже почали опановувати винищувачі JAS 39 Gripen, які є гордістю країни.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції 19 серпня.

Зеленський сподівається, що після навчань Україна зможе отримати кілька Gripen, яких у Швеції налічується шість дивізій (одна дивізія налічує приблизно 45—60 винищувачів).

"Я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участю українців – наших пілотів – уже почалися", - розповів Зеленський.

Він також додав, що під час сьогоднішньої зустрічі вдалося деталізувати домовленість щодо спільного виробництва бойових машин CV90 в Україні, визначити локації для виробництва і ремонтів.

"Зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV90 з’явилась якомога швидше", - сказав президент.

Зеленський повідомив, що наразі Швеція готує 13-й пакет військової допомоги. В цьому пакеті будуть боєприпаси для ППО й бойових машин, запасні частини для бронетехніки, обладнання для розмінування. Все те, що додасть міцності Україні на полі бою.

Президент також подякував шведському народу, державі і прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону за важливу підтримку України та наших людей.

Нагадаємо, українські льотчики розпочнуть навчання на західних винищувачах F-16 у Данії ближче до кінця серпня. До навчання українських пілотів залучена коаліція з 11 країн.