Шведська опозиція закликала уряд передати Україні винищувачі Gripen

Лідер соціал-демократичної партії Швеції Магдалена Андерссон закликала уряд країни підготуватися до відправки винищувачів Jas Gripen в Україну, щоб допомогти захиститися від російського вторгнення.

Про це пише Reuters.

При цьому Андерссон зазначила, що спочатку Швеція повинна завершити власний процес вступу до НАТО.

"Ми не можемо дозволити Росії перемогти. Jas Gripen мав би велике значення для України. Для успіху наступу України необхідно зміцнити її ВПС", - заявила вона.

Речник партії з питань захисту Петер Хультквіст заявив, що Швеція може або надати літаки Україні як військову допомогу, або продати українські літаки, або поєднати те й інше.

"Точна форма того, як це може статися, - це те, до чого нам доведеться повернутися. Ми, звичайно, бачимо перспективу, коли ми можемо як підтримувати напряму поставками, так і запропонувати можливість експорту", - сказав він.

Нагадаємо, 19 серпня під час візиту до Швеції президент Володимир Зеленський розповів, що українські пілоти вже почали опановувати винищувачі JAS 39 Gripen, які є гордістю країни.

Він сподівається, що після навчань Україна зможе отримати кілька Gripen, яких у Швеції налічується шість дивізій.