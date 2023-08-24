Шведская оппозиция призвала правительство передать Украине истребители Gripen

Лидер социал-демократической партии Швеции Магдалена Андерссон призвала правительство страны подготовиться к отправке истребителей Jas Gripen в Украину, чтобы помочь защититься от российского вторжения.

Об этом пишет Reuters.

При этом Андерссон отметила, что сначала Швеция должна завершить процесс вступления в НАТО.

"Мы не можем позволить России победить. Jas Gripen имел большое значение для Украины. Для успеха наступления Украины необходимо укрепить ее ВВС", - заявила она.

Спикер партии по защите Петер Хультквист заявил, что Швеция может либо предоставить самолеты Украине как военную помощь, либо продать украинские самолеты, либо соединить то и другое.

"Точная форма того, как это может произойти - это то, к чему нам придется вернуться. Мы, конечно, видим перспективу, когда мы можем как поддерживать напрямую поставками, так и предложить возможность экспорта", - сказал он.

Напомним, 19 августа во время визита в Швецию президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские пилоты уже начали овладевать истребителями JAS 39 Gripen, которые являются гордостью страны.

Он надеется, что после учений Украина сможет получить несколько Gripen, которых в Швеции насчитывается шесть дивизий.