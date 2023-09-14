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Украинские пилоты в Швеции протестировали истребители Gripen
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинским боевым летчикам разрешили выполнить тестовый полет на истребителе Gripen.
Об этом сообщает Aftonbladet.
Согласно плану учений, ориентационная подготовка украинских пилотов включает в себя тестовые полеты как на тренажере, так и на самолете, а также инструктаж для наземного персонала.
"Установочные тренировки завершены, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", – говорит он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В мае этого года правительство объявило, что Швеция решила пригласить украинских пилотов и обслуживающий персонал на тренировки по ориентировке на системе Gripen.
"Как мы уже говорили ранее, мы не исключаем отправки Gripen в Украину. Опыт тренинга теперь должен лечь в основу текущей работы, чтобы выяснить условия для этого", – заявляет Йонсон.
О том, что украинским пилотам разрешат практиковаться на шведских истребителях JAS 39 Gripen, Йонсон впервые сообщил, находясь с официальным визитом в Украине 25 мая.
Напомним, 19 августа во время визита в Швецию президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские пилоты уже начали овладевать истребителями JAS 39 Gripen, которые являются гордостью страны.
Отметим, что лидер социал-демократической партии Швеции Магдалена Андерссон призвала правительство страны подготовиться к отправке истребителей Jas Gripen в Украину, чтобы помочь защититься от российского вторжения.