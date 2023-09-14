Украинские пилоты в Швеции протестировали истребители Gripen

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинским боевым летчикам разрешили выполнить тестовый полет на истребителе Gripen.

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Об этом сообщает Aftonbladet.

Согласно плану учений, ориентационная подготовка украинских пилотов включает в себя тестовые полеты как на тренажере, так и на самолете, а также инструктаж для наземного персонала.

"Установочные тренировки завершены, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", – говорит он.

В мае этого года правительство объявило, что Швеция решила пригласить украинских пилотов и обслуживающий персонал на тренировки по ориентировке на системе Gripen.

"Как мы уже говорили ранее, мы не исключаем отправки Gripen в Украину. Опыт тренинга теперь должен лечь в основу текущей работы, чтобы выяснить условия для этого", – заявляет Йонсон.

О том, что украинским пилотам разрешат практиковаться на шведских истребителях JAS 39 Gripen, Йонсон впервые сообщил, находясь с официальным визитом в Украине 25 мая.

Напомним, 19 августа во время визита в Швецию президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские пилоты уже начали овладевать истребителями JAS 39 Gripen, которые являются гордостью страны.

Отметим, что лидер социал-демократической партии Швеции Магдалена Андерссон призвала правительство страны подготовиться к отправке истребителей Jas Gripen в Украину, чтобы помочь защититься от российского вторжения.