Обучение пилотов и дальнобойные ракеты: Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Правительство Швеции приняло решение о выделении двенадцатого пакета помощи для Украины на 250 млн шведских крон. Он будет включать как вооружение, так и обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen.

Об этом объявили на встрече с Контактной группой по вопросам обороны Украины в Брюсселе (Рамштайн), сообщила 16 июня пресс-служба министерства обороны Швеции.

Шведской армии поручили подготовить украинских пилотов и связанный авиационный персонал по JAS 39.

"Предыстория состоит в том, что украинские Вооруженные силы выразили просьбу иметь возможность оперативно оценить JAS 39, поскольку одной из самых неотложных мер является усиление украинской противовоздушной обороны современной боевой авиацией", — пояснили свое решение в правительстве.

Швеция также предоставит помощь Украине в размере 140 млн шведских крон через британский фонд International Fund for Ukraine, средства которого используются для закупки военного оборудования для Украины, в частности, дальнобойных ракет.

Кроме того, правительство объявило о выделении 90 млн шведских крон в фонд поддержки Украины НАТО. Целью фонда является закупка оборонной техники, топлива, медицинского оборудования, военного учебного оборудования и поддержка укрепления и модернизации оборонных и учреждений безопасности Украины.

В настоящее время в мире формируется "авиационная коалиция" - это союз государств, которые проводят обучение украинских пилотов и планируют приобщиться к передаче Украине истребителей.

Напомним, что для осуществления контрнаступления Украина хочет получить американские истребители F-16, что позволит получить преимущество в воздухе. На днях в Министерстве обороны Украины уточнили, что потребность в таких самолетах составляет четыре эскадрильи.