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Швеція може передати Україні винищувачі Gripen: їх тестували українські пілоти
Швеція може передати Україні на додачу до F-16 винищувачі Gripen, які вже тестували українські пілоти. Повітряні сили України вважають Gripen "непоганим варіантом".
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Укрінфом.
"Основним бойовим літаком буде F-16. Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є сьогодні. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас", - зауважив Ігнат.
Він додав, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції, , але це не було навчанням, адже тренування військових почнеться лише тоді, коли буде оголошено про передачу цих літаків. Наразі ще тривають консультації.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як повідомив Ігнат, Швеція планує розробити оновлену версію винищувачів Gripen для своїх повітряних сил, тому Україна матиме перспективу отримати літаки попереднього зразка.
"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", - розповів Ігнат.
Літаки Gripen: в чому їх особливість
За даними експертів, JAS 39 Gripen відрізняється від американських F-16 тим, що цей літак спроектований для можливості злітати і приземлятися на неприбраній і пошкодженій злітно-посадковій смузі, а також може використовувати звичайні шосе замість злітно-посадкових смуг.
Крім того, Gripen може обслуговувати невелика команда техніків у польових умовах, що робить його більш гнучким у військових операціях.Натомість F-16 потребує спеціальних умов для злету та посадки, а також регулярного технічного обслуговування, але він здатен нести більше озброєння.
Винищувачі Gripen: чи є в України шанс їх отримати
Протягом останніх тижнів в уряді Швеції почали активно обговорювати передачу літаків Gripen Україні. Така можливість почала розглядатися після заяв Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів про те, що вони планують відправити літаки F-16 до Києва.
Лідер соціал-демократичної партії Швеції Магдалена Андерссон закликала уряд країни підготуватися до відправки винищувачів Jas Gripen в Україну, щоб допомогти захиститися від російського вторгнення.
Нагадаємо, 19 серпня під час візиту до Швеції президент Володимир Зеленський розповів, що українські пілоти вже почали опановувати винищувачі JAS 39 Gripen, які є гордістю країни.
Він сподівається, що після навчань Україна зможе отримати кілька Gripen, яких у Швеції налічується шість дивізій.
Наразі Чехія проводить переговори з Швецією щодо надання українським пілотам можливості тренуватися на шведських винищувачах JAS 39 Gripen у Чехії.
Проте, якщо Швеція все ж вирішить відправити літаки, мине не менше року, перш ніж вони зявляться в українському небі. Пілотам та інженерам знадобиться певний час на навчання.