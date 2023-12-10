Швеція може передати Україні винищувачі Gripen: їх тестували українські пілоти

Швеція може передати Україні на додачу до F-16 винищувачі Gripen, які вже тестували українські пілоти. Повітряні сили України вважають Gripen "непоганим варіантом".

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Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Укрінфом.

"Основним бойовим літаком буде F-16. Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є сьогодні. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас", - зауважив Ігнат.

Він додав, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції, , але це не було навчанням, адже тренування військових почнеться лише тоді, коли буде оголошено про передачу цих літаків. Наразі ще тривають консультації.

Як повідомив Ігнат, Швеція планує розробити оновлену версію винищувачів Gripen для своїх повітряних сил, тому Україна матиме перспективу отримати літаки попереднього зразка.

"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", - розповів Ігнат.

Літаки Gripen: в чому їх особливість

За даними експертів, JAS 39 Gripen відрізняється від американських F-16 тим, що цей літак спроектований для можливості злітати і приземлятися на неприбраній і пошкодженій злітно-посадковій смузі, а також може використовувати звичайні шосе замість злітно-посадкових смуг.

Крім того, Gripen може обслуговувати невелика команда техніків у польових умовах, що робить його більш гнучким у військових операціях.Натомість F-16 потребує спеціальних умов для злету та посадки, а також регулярного технічного обслуговування, але він здатен нести більше озброєння.

Винищувачі Gripen: чи є в України шанс їх отримати

Протягом останніх тижнів в уряді Швеції почали активно обговорювати передачу літаків Gripen Україні. Така можливість почала розглядатися після заяв Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів про те, що вони планують відправити літаки F-16 до Києва.

Лідер соціал-демократичної партії Швеції Магдалена Андерссон закликала уряд країни підготуватися до відправки винищувачів Jas Gripen в Україну, щоб допомогти захиститися від російського вторгнення.

Нагадаємо, 19 серпня під час візиту до Швеції президент Володимир Зеленський розповів, що українські пілоти вже почали опановувати винищувачі JAS 39 Gripen, які є гордістю країни.

Він сподівається, що після навчань Україна зможе отримати кілька Gripen, яких у Швеції налічується шість дивізій.

Наразі Чехія проводить переговори з Швецією щодо надання українським пілотам можливості тренуватися на шведських винищувачах JAS 39 Gripen у Чехії.

Проте, якщо Швеція все ж вирішить відправити літаки, мине не менше року, перш ніж вони зявляться в українському небі. Пілотам та інженерам знадобиться певний час на навчання.