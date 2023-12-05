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Бельгія передасть Україні винищувачі F-16: названо терміни
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із бельгійською колегою Людивін Дедондер та обговорив передачу Україні винищувачів F-16 і підготовку українських пілотів.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
"Передача Україні винищувачів F-16 і підготовка пілотів, а також постачання необхідного обладнання стали предметом обговорення під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова та міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер", - йдеться у повідомленні.
Український міністр подякував Бельгії за підтримку України та участь у зміцненні обороноздатності ЗСУ.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Водночас його бельгійська колега підтвердила наміри країни передати Україні літаки F-16 у 2025 році.
Умєров наголосив, що наразі необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання запасних частин, технічного обладнання та боєприпасів для F-16.
"Також під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року", - додали у Міноборони.
Зауважимо, Бельгія офіційно не оголошувала кількість літаків, яку готова передати Україні.
Наразі Бельгія зосереджується на підготовці пілотів і технічному обслуговуванні винищувачів F-16, які передаватимуть Україні.
Винищувачі F-16 для України
Нагадаємо, в серпні Румунія та Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування пілотів на F-16 та відповідного обслуговування винищувачів у навчальному центрі.
Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Амстердам передасть Києву фактично всі свої винищувачі F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів. При цьому, Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні у 2024 році.
Також навесні наступного року Данія планує передати Україні першу партію американських винищувачів F-16. У серпні ж у цій країні розпочалося навчання восьми українських пілотів управлінню такими літаками.
Зауважимо,Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16.За оптимістичним сценарієм поставки літаків будуть у першій половині наступного року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.