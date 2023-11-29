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Війна буде тривалою, а F-16 кардинально не змінять ситуацію на полі бою - генсек НАТО
Передача Україні винищувачів F-16 кардинально навряд чи змінить ситуацію на полі бою, і треба готуватись до тривалої війни.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на конференції у Брюсселі, пише РБК-Україна
Він зазначив, що не знає, коли саме Україна отримає F-16 , але сподівається, що це відбудеться, так швидко, як це можливо. Терміни залежать від навчання пілотів, які вже розпочалися у Румунії.
У той же час, Столтенберг закликав не розглядати F-16 як якусь панацею.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"F-16 посилять стійкість України, щоб збільшити втрати армії РФ, і зміцнять ППО України. Але ми повинні розуміти, що немає жодної системи, яка б змінила фундаментально ситуацію на полі бою", - зауважив Столтенберг.
На його думку, повинні працювати багато різних речей та якостей, щоб щось змінилося на фронті.
"Це і "Хаймарс", і ракети, системи ППО, F-16, але немає єдиної системи, що може змінити ситуацію на полі бою. І ми повинні готуватися до тривалої і складної боротьби", - заявив Столтенберг.
Винищувачі F-16 для України
Нагадаємо, в серпні Румунія та Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування пілотів на F-16 та відповідного обслуговування винищувачів у навчальному центрі.
Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Амстердам передасть Києву фактично всі свої винищувачі F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів. При цьому, Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні у 2024 році.
Також навесні наступного року Данія планує передати Україні першу партію американських винищувачів F-16. У серпні ж у цій країні розпочалося навчання восьми українських пілотів управлінню такими літаками.
Зауважимо, Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16. За оптимістичним сценарієм поставки літаків будуть у першій половині наступного року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.