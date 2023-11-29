Війна буде тривалою, а F-16 кардинально не змінять ситуацію на полі бою - генсек НАТО

Передача Україні винищувачів F-16 кардинально навряд чи змінить ситуацію на полі бою, і треба готуватись до тривалої війни.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на конференції у Брюсселі, пише РБК-Україна

Він зазначив, що не знає, коли саме Україна отримає F-16 , але сподівається, що це відбудеться, так швидко, як це можливо. Терміни залежать від навчання пілотів, які вже розпочалися у Румунії.

У той же час, Столтенберг закликав не розглядати F-16 як якусь панацею.

"F-16 посилять стійкість України, щоб збільшити втрати армії РФ, і зміцнять ППО України. Але ми повинні розуміти, що немає жодної системи, яка б змінила фундаментально ситуацію на полі бою", - зауважив Столтенберг.

На його думку, повинні працювати багато різних речей та якостей, щоб щось змінилося на фронті.

"Це і "Хаймарс", і ракети, системи ППО, F-16, але немає єдиної системи, що може змінити ситуацію на полі бою. І ми повинні готуватися до тривалої і складної боротьби", - заявив Столтенберг.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, в серпні Румунія та Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування пілотів на F-16 та відповідного обслуговування винищувачів у навчальному центрі.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Амстердам передасть Києву фактично всі свої винищувачі F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів. При цьому, Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні у 2024 році.

Також навесні наступного року Данія планує передати Україні першу партію американських винищувачів F-16. У серпні ж у цій країні розпочалося навчання восьми українських пілотів управлінню такими літаками.

Зауважимо, Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16. За оптимістичним сценарієм поставки літаків будуть у першій половині наступного року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.