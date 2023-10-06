Швеція оголосила про пакет військової допомоги на $200 мільйонів

Швеція надішле Україні новий пакет військової підтримки вартістю 2,2 мільярда крон (199 мільйонів доларів), що складається в основному з боєприпасів і запасних частин до раніше наданих систем.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на заявив міністра оборони Пола Йонсона.

Він також сказав, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи зможе Швеція надіслати в Україну винищувачі Jas Gripen, які вже необноразово просив президент Володимир Зеленський.

Новий пакет військової допомоги стане 14-м пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні з початку війни, в результаті чого загальна вартість такої допомоги скандинавської країни складе трохи більше 22 мільярдів крон.

Винищувачі Gripen: чи є в України шанс їх отримати

Лідер соціал-демократичної партії Швеції Магдалена Андерссон закликала уряд країни підготуватися до відправки винищувачів Jas Gripen в Україну, щоб допомогти захиститися від російського вторгнення.

Раніше Йонсон заявив, що українським бойовим льотчикам дозволили виконати тестовий політ на винищувачі Gripen.

Нагадаємо, 19 серпня під час візиту до Швеції президент Володимир Зеленський розповів, що українські пілоти вже почали опановувати винищувачі JAS 39 Gripen, які є гордістю країни.

Він сподівається, що після навчань Україна зможе отримати кілька Gripen, яких у Швеції налічується шість дивізій.