Швеція нарощує виробництво 155-мм снарядів для України

Управління військового забезпечення Швеції (FMV) підписало угоду з компанією Nammo про збільшення виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Про це повідомила пресслужба відомства.

Інвестиція фінансується Швецією та Європейським Союзом. Угода перетвориться на остаточний контракт за умови, що ЄС виділить кошти протягом першого кварталу 2024 року.

Як зазначив голова оперативного відділу армійської техніки FMV Йонас Лоцне, терміни постачання будуть скорочені, що збільшить можливості підтримки України.

За його словами, водночас Швеція зміцнює безпеку постачання артилерійських боєприпасів у свою та інші скандинавські країни у довгостроковій перспективі.

Боєприпаси 155 мм: допомога від ЄС

Снаряди калібру 155 мм масштабно використовуються на полі бою в Україні, адже дають можливість вражати ворожі цілі з відносно захищеної відстані.

Євросоюз обіцяв, що протягом року, до березня 2024-го, надасть Україні мільйон таких боєприпасів.

Пізніше зʼявилася інформація, що ЄС не встигне виконати свій план. Як пояснював міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, це повʼязано з бюрократичними перепонами. Однак днями речниця Єврокомісії Йоганна Бернсель сказала, що блок усе ж зможе виготовити мільйон боєприпасів до кінця зими.

Паралельно з цим збільшити виготовлення снарядів такого калібру обіцяли США. Крім того, запустити серійне виробництво цьогоріч планує і сама Україна.