Швеція передасть у фонд НАТО $5,8 млн на допомогу Україні

Уряд Швеції ухвалив рішення про надання 5,8 мільйона доларів , які будуть спрямовані на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє посольство Швеції в Україні.

Зазначається, що Уряд Швеції внесе 50 мільйонів шведських крон (близько 5,8 млн доларів США) до фонду НАТО для України (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund).

Вони використовуватимуться для проєктів, щодо яких уже ухвалено рішення, але яким бракує фінансування, наприклад, на закупівлю оборонного устаткування, палива, медичного обладнання, обладнання для розмінування.

Нагадаємо, 7 січня в ході візиту до Києва міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що її країна внесе близько $37 мільйонів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.

Допомога Україні від Швеції

Швеція вирішила виділити ще 1,4 мільярда крон (близько 120 мільйонів євро) на підтримку населення України у зимовий період.

На сьогодні це найбільше виділення коштів у рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні. При цьому більша частина грошей – 900 мільйонів крон (майже 80 мільйонів євро) – піде у цільовий фонд підтримки, відновлення та реформування України (URTF) Світового банку.

Всього, за даними шведського уряду, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну скандинавська країна надала останній військову та гуманітарну допомогу на 25 мільярдів крон (близько 2,1 мільярда євро).

У жовтні Швеція оголосила про вже 14-й пакет військової допомоги на 2,2 мільярда крон (нині близько 195 мільйонів євро), куди увійшли артилерійські снаряди, запчастини, піхотне спорядження, обладнання зв'язку та боєприпаси для БМП. У листопаді влада країни вирішила передати Україні додаткові вісім самохідних артустановок Archer.

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