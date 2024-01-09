Швеция передаст в фонд НАТО $5,8 млн в помощь Украине

Правительство Швеции приняло решение о предоставлении 5,8 миллиона долларов, которые будут направлены на военную помощь Украине.

Об этом сообщает посольство Швеции в Украине.

Отмечается, что Правительство Швеции внесет 50 миллионов шведских крон (около 5,8 млн долларов США) в фонд НАТО для Украины (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund).

Они будут использоваться для проектов, по которым уже принято решение, но которым не хватает финансирования, например, на закупку оборонного оборудования, топлива, медицинского оборудования, оборудования для разминирования.

Напомним, 7 января в ходе визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава заявила, что ее страна внесет около $37 миллионов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Помощь Украине от Швеции

Швеция решила выделить еще 1,4 миллиарда крон (около 120 миллионов евро) в поддержку населения Украины в зимний период.

На сегодняшний день это наибольшее выделение средств в рамках двусторонней помощи Швеции Украине. При этом большая часть денег – 900 миллионов крон (около 80 миллионов евро) – уйдет в целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка.

Всего, по данным шведского правительства, с начала полномасштабного вторжения России в Украину скандинавская страна предоставила последнюю военную и гуманитарную помощь на 25 миллиардов крон (около 2,1 миллиарда евро).

В октябре Швеция объявила об уже 14-м пакете военной помощи на 2,2 миллиарда крон (в настоящее время около 195 миллионов евро), куда вошли артиллерийские снаряды, запчасти, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для БМП. В ноябре власти страны решила передать Украине дополнительные восемь самоходных артустановок Archer.

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