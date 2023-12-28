Виробництво 155-мм снарядів в Україні розпочнеться вже у 2024 році, – Камишін

Україна планує запустити серійне виробництво 155-міліметрових снарядів уже у 2024 році. Наразі дослідні зразки проходять випробування. Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає "Укрінформ".

За його словами, налагодження виробництва залежить від партнерів. Насамперед ідеться про постачальників порохів стандарту НАТО, які в Україні не виготовляються.

"Частину елементів ми освоїли. Але, на жаль, в цьому калібрі ми залежимо від постачання дефіцитних порохів, яких ніколи Україна не виробляла", – зазначив урядовець.

Снаряди 155 мм: домовленості зі США

Про те, що в Україні налагодять виробництво 155-мм снарядів, Камишін повідомив кілька тижнів тому.

Тоді він сказав, що домовленості про спільне виробництво було досягнуто з двома американськими провідними компаніями.

"Щоб розпочати це виробництво, нам потрібні технології, якими володіють наші партнери. Україна ніколи не виробляла ці калібри [...] Чим раніше ми починаємо, тим раніше в нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони", – розповідав міністр.

Також він зауважував, що процес виробництва таких снарядів триває "мінімум два роки, максимум три роки".