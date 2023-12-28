Производство 155-мм снарядов в Украине начнется уже в 2024 году, – Камышин

Украина планирует запустить серийное производство 155-миллиметровых снарядов уже в 2024 году. В настоящее время опытные образцы проходят испытания. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает "Укринформ".

По его словам, отладка производства зависит от партнеров. В первую очередь речь идет о поставщиках порохов стандарта НАТО, которые в Украине не производятся.

"Часть элементов мы освоили. Но, к сожалению, в этом калибре мы зависим от поставок дефицитных порохов, которых никогда Украина не производила", – отметил чиновник.

Снаряды 155 мм: договоренности со США

О том, что в Украине наладят производство 155-мм снарядов, Камышин сообщил несколько недель назад.

Тогда он сказал, что договоренности о совместном производстве были достигнуты с двумя американскими ведущими компаниями.

"Чтобы начать это производство, нам нужны технологии, которыми владеют наши партнеры. Украина никогда не производила эти калибры [...] Чем раньше мы начинаем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны", – рассказывал министр.

Также он отметил, что процесс производства таких снарядов длится "минимум два года, максимум три года".