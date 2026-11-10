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Инфляция выросла до 11%: какие продукты и услуги подорожали больше всего

гривны
Цены выросли на 11%, что подорожало в магазинах и платежках / Depositphotos

В октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,8% по сравнению с сентябрем. В годовом исчислении инфляция достигла 11,0% против октября прошлого года.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, базовая инфляция в октябре составила 1,4 % против предыдущего месяца и 9,7% в годовом исчислении.

Фото 2 — Инфляция выросла до 11%: какие продукты и услуги подорожали больше всего

Как изменились цены на продукты питания

Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подорожали на 2,0 %. Наибольший рост цен зафиксирован на овощах – они подорожали сразу на 10,2 %.

Также от 1,2 % до 5,5 % возросла стоимость следующих товаров:

  • продукты переработки зерновых, сахар и рис;
  • сало, мясо птицы и хлеб;
  • молочная продукция, сыры и кисломолочные товары;
  • рыба, макароны, масло и безалкогольные напитки.

В то же время в октябре зафиксировали снижение цен на яйца (на 4, 6%) и свинину (на 0, 3%).

В годовом исчислении больше всего подорожали рыба и рыбопродукты (+23,6 %), а также хлеб и хлебопродукты (+21,3 %).

Почему выросли цены на тарифы и услуги

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ в среднем выросли на 1,3 %. Главным фактором стало повышение цен на водоснабжение (на 10,1 %) и канализацию (на 8,8%).

Значительно подорожали горючее и масла – на 5,3 %, а проезд в автодорожном пассажирском транспорте прибавил в цене 2,0 %.

В сфере здравоохранения цены выросли на 1,7 % из-за подорожания амбулаторных услуг (+ 2,0%) и фармпродукции (+ 1,7%).

Услуги связи стали дороже на 1,8 %, что обусловлено повышением тарифов мобильных операторов на 2,3 %.

Напомним, НБУ ожидает, что по итогам 2026 года инфляция ускорится до 12,5%, а реальный ВВП сократится на 0,4%. В то же время, в 2027 году ценовое давление начнет ослабевать, а экономика вернется к росту. Согласно октябрьскому Инфляционному отчету НБУ, в конце 2028 года инфляция должна замедлиться до целевого уровня 5%, а экономический рост ускориться до 2,2%.

Автор:
Татьяна Бессараб

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