Овощи, молочка и хлеб подорожают: как изменятся цены на продукты зимой

Зимой 2026-2027 годов украинцам следует готовиться к дальнейшему росту цен на продукты питания. Наибольшее ценовое давление ожидается на тепличные овощи, молочную продукцию и хлеб. В частности, на стоимость влияет более дорогая электроэнергия, перебои с питанием, расходы на логистику и хранение.

Об этом Dilo сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Что подорожает в Украине зимой: прогноз цен на основные продукты

В сентябре инфляция ускорилась до 10% в годовом исчислении, а продукты питания за месяц прибавили 1,9%. НБУ ухудшил прогноз инфляции на конец года до 12,5%, так что в краткосрочной перспективе давление на цены сохранится.

Больше всего дорожают крупы и бакалея: по сравнению с прошлым годом гречка подорожала вдвое (+103%), пшено – на 88%, растительное масло – на 22%, хлеб – на 15%, отметил Гопка.

Для гречихи основными причинами является сокращение площадей, меньший урожай и рост себестоимости.

"К февралю хлеб и молочная продукция могут добавить еще 5-10% из-за нестабильных поставок электроэнергии и логистических затрат", - прогнозирует аналитик.

По данным Минфина, по состоянию на 3 ноября средняя стоимость молока "Яготинское" – 69,50 грн, масла сливочного "Селянське" – 116,83 грн.

Также по информации Минфина, по состоянию на 3 ноября средние цены на хлеб составляли:

⦁ батон "Румянец" нарезной (450 грамм) - 35, 45 грн ;

⦁ батон "Киевский Нарезной" (500 грамм) - 43, 50 грн ;

⦁ хлеб пшеничный нарезной (650 грамм) – 53, 99 грн;

⦁ хлеб пшеничный "Царь Хлеб" нарезной (600 грамм) - 57, 77 грн;

⦁ ржаной хлеб "Столичный" (950 грамм) - 51, 00 грн;

⦁ ржаной хлеб Riga "Бородиновский" (300 грамм) - 60, 00 грн.

Стабильными остаются цены на свинину и курятину, которые сейчас примерно на 5% дешевле, чем в прошлом: предложение достаточно, а дешевое зерно нового урожая сдерживает стоимость кормов, рассказал Гопка.

Яйца после сентябрьского подорожания в среднем на 8% дешевле, чем год назад.

"В декабре возможен сезонный рост на 10%, однако масштабных скачков на рынке яиц ожидать не стоит", - сказал эксперт.

Подорожают ли овощи борщового набора к весне 2027 года

В настоящее время борщовый набор сезонно находится на ценовом спаде. По мониторингу Минагрополитики, по состоянию на 3 ноября капуста за месяц подешевела на 20% (до 18,2 грн/кг), свекла – на 8% (15,7 грн/кг), лук – на 6% (18,7 грн/кг), морковь – на 4% (16,8).

Это нормальная тенденция для осеннего периода: урожай массово выходит на рынок, хранилища заполняются и цены снижаются. Но на оптовых закупках уже видно изменение тенденции: лук и картофель за последнюю неделю начали дорожать, а капуста, морковь и свекла еще подешевели, отметил Гопка.

"Физического дефицита до весны не будет. Картофеля выращены с запасом, в отношении других овощей – недостатка в предложении тоже нет. Проблема в качестве: жара и засуха уменьшили долю продукции, которая сможет сохраниться до весны. Поэтому весной будет не хватать овощей вообще, а именно качественного товара, и именно поэтому цена будет расти", -.

На сколько вырастут цены на огурцы, помидоры и перец зимой

Тепличные овощи уже дорожают: за октябрь помидоры прибавили 17-26%, огурцы – 39-66%, перец – 12%.

Как подчеркивает Гопка, это просто старт холодного сезона.

"Учитывая динамику предыдущих зим, к январю-февралю помидоры могут подорожать еще на 20-30%, перец - на 30-40%, огурцы - на 15-20%, а пик цен придется на март", - прогнозирует эксперт.

Как отключение света повлияют на цены на продукты в 2027 году

Вынужденная работа на генераторах при отключении существенно повлияет на подорожание продукции, и эти затраты будут переноситься в цену сразу. Стоимость импортных продуктов будет зависеть от курса гривны и логистики.

Гопка напомнил, что дизтопливо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожало почти вдвое, автогаз – на 69%, бензин А-95 – на 54%, что непосредственно оказывает давление на логистику всех категорий продуктов.

"Если отключения станут массовыми, вынужденная работа на дизель-генераторах существенно удорожит себестоимость, и вторая волна подорожания станет заметна уже в январе-феврале", - сказал он.

Наиболее чувствительны категории, которые требуют бесперебойного питания и соблюдения температурного режима: молочная продукция, мясо птицы и яйца, замороженные продукты, хлеб, а также овощи из хранилищ. Наименее чувствительны крупы, мука, сахар и растительное масло: для них дополнительные расходы ограничатся логистикой, заявил Гопка.

В Украине продолжают дорожать свежие молочные продукты и до конца года цены в магазинах могут вырасти еще на 10%. Основные причины — удорожание сырья, производства и сложная логистика, сдерживающая предприятия от увеличения выпуска.