В Украине количество случаев АЧС сократилось в 2,5 раза: как это повлияло на цены на свинину

Закупочные цены на живых свиней в Украине осенью снизились до 72-73 грн/кг против 82 грн/кг годом ранее. Розничная стоимость свинины за год сократилась на 8%, а количество подтвержденных случаев африканской чумы свиней снизилось с 40 до 16.

Как сообщает Dilo, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

По состоянию на 1 октября 2026 г. в Украине зафиксировали 39 подозрений на африканскую чуму свиней (АЧС). По результатам лабораторных исследований 23 из них не подтвердились, в то время как в 16 случаях диагноз АЧС был подтвержден, рассказал Высоцкий.

Среди подтвержденных случаев четыре приходились на хозяйства населения, семь – на диких кабанов, два – на коммерческие хозяйства. В общей сложности случаи заболевания регистрировали в 10 областях Украины.

Для сравнения, по состоянию на 1 октября 2025 года было подтверждено 40 случаев АЧС, из которых 29 – среди диких животных, а четыре – в хозяйствах. Случаи заболевания среди дикой фауны фиксировали в Винницкой, Черновицкой, Закарпатской областях. Среди регионов, где наиболее часто фиксировали распространение заболевания, были Одесская, Николаевская и Херсонская области.

АЧС создает риски для доходов свинохозяйств

Выявление африканской чумы свиней в хозяйствах имеет непосредственные экономические последствия. При подтверждении заболевания необходимо уничтожить все поголовье свиней в соответствующем хозяйстве, что приводит к потерям доходов производителей.

Однако по словам министра, нынешняя ситуация с АЧС не является основным фактором снижения цен на свинину, поскольку количество подтвержденных случаев меньше, чем в прошлом.

Закупочные цены на живых свиней опустились до 72-73 грн/кг

Осенью в Украине наблюдается снижение закупочных цен на живых свиней. По прогнозу на текущую неделю цена составляет 72-73 грн/кг. Для сравнения, в аналогичный период 2025 года она достигала около 82 грн/кг, отметил Высоцкий.

На ценовую динамику оказывают влияние прежде всего рыночные факторы. Среди них – снижение цен в ЕС и наличие импортной продукции на украинском рынке.

Свинина в розницу подешевела на 8% в год

По данным Государственной службы статистики, розничная цена свинины составляет 211-212 грн/кг . Через неделю она не изменилась.

За месяц стоимость снизилась на 2%, а за год – на 8%.

Свинина относится к нескольким продуктам, розничные цены на которые за год снизились в гривневом эквиваленте, подытожил министр.

Исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко сообщал, что цены на свинину в Украине до конца года могут вырасти лишь на 3-5% в рознице, тогда как закупочные цены на череду будут оставаться под давлением дешевого импорта, избыточного предложения и риска распространения африканской чумы свиней (АЧС).