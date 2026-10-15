Миллиарды на свинине: сколько зарабатывают крупнейшие производители в Украине и почему инвесторы строят новые фермы

Каков смысл инвестировать в страну, в которой идет война? Оказывается, все зависит от отрасли. Да, именно во время великой войны иностранные инвесторы вкладывают десятки миллионов долларов в строительство свиноферм в Украине. Хотя, на первый взгляд, именно эта отрасль постоянно сокращается – общее поголовье этих животных ежегодно снижается. По состоянию на начало сентября 2026 года их насчитывается 4,6 млн – это на 4% меньше, чем было год назад, и на 35% меньше, чем 10 лет назад.

Dilo выяснило, сколько зарабатывают крупнейшие производители свинины и почему эта отрасль привлекает инвесторов.

На первый взгляд, постоянное падение отрасли объясняется тем, что многое в этом бизнесе не заработаешь. В этом году производители продают свинину по 72 грн/кг, а тратят на ее производство в пределах 58–66 грн/кг – это данные Ассоциации свиноводов Украины за январь–август 2026 года. Но в действительности все объясняется иначе.

Весь рынок поделен на две неравные части – около 72% всех свиней выращиваются крупными агрохолдингами на тысячи или десятки тысяч голов. И только остальные – в частных хозяйствах, где обычно содержится по два-три животных. Именно в этом сегменте и происходит падение, отражающееся на общих цифрах. В хозяйствах населения количество свиней в этом году сократилось на 25% - до 1,26 млн голов. В агрокомпаниях, или, как говорят специалисты, в области промышленного производства свиней, поголовье выросло на 7,3% – до 3,37 млн. голов.

Именно в промышленном производстве уже во время войны было несколько крупных соглашений с иностранными инвесторами. Крупная датская компания DanBred в июне 2025 начала проект по созданию фермы на 1000 свиноматок в Хмельницкой области.

Украинский партнер проекта – VitAgro Сергея Лабазюка, одного из самых крупных аграриев Украины. Партнеры не раскрывали объем инвестиций, но, по экспертным оценкам, речь шла о сумме около $11 млн. Другая крупная датская компания – Goodvalley – строит в Тернопольской области три свинофермы, сообщила в ноябре 2025 года местная областная военная администрация. Этот интерес инвесторов к отрасли начался еще до вторжения.

В апреле 2021 года одна из крупнейших компаний по производству свинины – "Нива Переяславщины" Александра Мостипана – получила $20 млн кредита от Всемирного банка.

Сколько заработали крупнейшие производители свинины Украины

В 2025 году чистый доход трех крупнейших предприятий по производству свинины достиг 7,48 млрд. грн. Годом ранее – 5,55 млрд. грн.

Доходы уже упомянутой датской компании Goodvalley, точнее Гудвелли Украина, в 2025 году выросли на 41% - до 4,58 млрд грн. "Глобинский свинокомплекс" Александра Кузьминского и Романа Пархоменко в 2025 году задекларировал чистый доход на уровне 2,42 млрд. грн. В 2024 году этот показатель составил 1,92 млрд. грн. "Стронг-Инвест" Сергея Касьянова также нарастил чистый доход - до 479,6 млн. грн. в 2025 году против 386,4 млн. грн. в 2024 году.

Цифры приводятся по данным аналитической системы YouControl. Эти три компании отобраны как те, где основным видом деятельности является разведение свиней (КВЭД 01.46).

Отдельный пласт крупных производителей свинины де-юре отчитывается по другим КВЭДам. Поскольку эти холдинги многопрофильны, их животноводческие достижения отражаются в общих реестрах как доходы от растениеводства:

"Нива Переяславщины" – один из крупнейших производителей свинины в Украине, известный брендом "Пятачок". Владелец и основатель группы компаний – Александр Мостипан. В то же время, компания является многопрофильным агропроизводителем, а ее основной КВЭД связан с растениеводством. Поэтому финансовые показатели предприятия в реестрах отражают общий доход компании, а не отдельно результаты свиноводческого направления. Чистый доход "Нивы Переяславщины" в 2025 году составил 4,738 млрд. грн. против 4,271 млрд. грн. в 2024 году.

ПАП "Агропродсервис" – еще один мощный многопрофильный агрохолдинг с основным фокусом на растениеводстве. Компанией владеет семья народного депутата Ивана Чайковского. По данным YouControl, ее общий чистый доход в 2025 году составил 5,275 млрд. грн. против 4,258 млрд. грн. в 2024 году.

Почему крупные игроки объединяют растениеводство и свиноводство?

Исполнительный директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко отмечает, что отражение свиноводческих прибылей в "растениеводческих" компаниях (например "Нива Переяславщины") - это чисто эффект классификации по основному КВЭД из-за наличия крупного банка земли, а не попытка что-то скрыть. По его словам, такая вертикальная интеграция имеет глубокую экономическую логику:

Взаимная защита отраслей: корма составляют 60-70% себестоимости мяса. В 2025 году собственное дорогое зерно защищало свиноводство от рыночных наценок. В 2026 году ситуация зеркальная: когда цены на кукурузу упали, свиноводство спасает растениеводство – продать зерно "через свинину" гораздо выгоднее, чем на элеватор.

Стабильный денежный поток: растениеводство дает выручку один-два раза в год, свиноводство – еженедельно. По дорогому кредиту именно это финансирует посевную.

Налоговый фактор и бронирование: растениеводство и животноводство вместе формируют право на единый налог 4-й группы (где налог уплачивается с гектара, а не из прибыли). Это не лазейка, а конструкция законодателя. Кроме того, крупному консолидированному предприятию с высокими белыми зарплатами проще соответствовать критериям критически важных объектов для бронирования персонала.

Смена тренда в 2026 году: в первом полугодии 2026 года средняя цена живца упала до 73–77 грн/кг, а маржа лидеров сократилась почти вдвое. Текущий рост финпоказателей гигантов рынка – это уже эффект больших объемов восстановления поголовья и собственной переработки, а не сверхприбыльных цен.

У частных хозяйств нет будущего

В домашних хозяйствах сейчас 1,26 млн свиней. Это означает, что в Украине около полумиллиона хозяйств, ведь "выращивают одну-две для себя, добавляя еще одного поросенка на продажу", - говорил ранее основатель проекта "Фермерская родина" Эдуард Линник.

А будет еще меньше. "Население стареет, не содержат свиней, кормовая база затратна", – признавал в интервью журналистам директор департамента агропромышленного развития Тернопольской области Владимир Стахов. В домашних хозяйствах на свиньях не заработаешь. Единственная причина держать животных – для собственного кормления. "По моему мнению, мелкотоварного свиноводства в будущем не будет", - говорил в интервью The Ukrainian Farmer соучредитель ООО "Рябушковский бекон", кандидат ветеринарных наук и преподаватель Сумского национального аграрного университета Игорь Вощенко.

По его прогнозу, "дворной забой будет запрещен, как это произошло в развитых странах, из-за нарушения санитарных норм во время убоя. Убежден: после войны будут приняты соответствующие законодательные изменения, которые будут предусматривать большие штрафы за жестокое обращение с животными и загрязнение окружающей среды из-за закапывания отходов после убоя. секторе – одна из причин распространения АЧС».