Кто кого покупает: как выглядит реальная ситуация с инвестициями в Украине на четвертом году войны — исследование KPMG

Активность в сфере слияний и поглощений (M&A) в Украине в первом полугодии 2025 года возросла, демонстрируя положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2024-го как по количеству сделок, так и по их стоимости. Так, количество сделок выросло с 27 до 34, а их стоимость достигла $716 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование KPMG в Украине "M&A Radar: Украина за I полугодие 2025 года".

Согласно разглашенным данным, активность в сфере слияний и поглощений в Украине сохраняет положительную тенденцию, хотя наблюдается незначительное снижение уровня прозрачности сделок: стоимость 50% сделок была разглашена в первом полугодии 2025 года (что меньше по сравнению с 59% в аналогичном периоде предыдущего года).

Несмотря на то, что только для половины всех сделок разглашены финансовые детали, средняя стоимость транзакции выросла с $37 млн до $42 млн. Такой рост прежде всего связан с двумя транзакциями, превышающими $100 млн, а именно:

· Приобретение МХП (международной компанией в сфере пищевых и агротехнологий) 92% акций ведущего испанского производителя курятины и свинины Uvesa в рамках сделки, которая, по сообщениям, стоит более 270 млн евро;

· Приобретение компанией "Киевстар" сервиса такси и доставки Uklon за $155 млн.

Сделки с участием украинских инвесторов

M&A сделки с участием украинских инвесторов были основным двигателем рынка слияний и поглощений в Украине в первом полугодии 2025 года. Количество и стоимость сделок с участием украинских инвесторов за первое полугодие 2025 года значительно выросли, достигнув $367 млн по стоимости, что составило более половины общей стоимости сделок этого периода (по сравнению с примерно 20% в первом полугодии 2024 года).

В перечень сделок с участием украинских инвесторов (25 соглашений) вошли семь соглашений в сфере недвижимости и строительства, пять — в аграрной сфере, четыре — в IТ-секторе, два — в секторе потребительских рынков, два — в нефтегазовом секторе.

Источник: KPMG в Украине

В сектор инноваций и технологий вошло соглашение по приобретению компанией "Киевстар" 97% акций компании Uklon за $155 млн. Соглашение составило 42% от общей стоимости сделок с участием украинских инвесторов в первом полугодии 2025 года. Это приобретение стало частью новой инвестиционной стратегии компании "Киевстар", направленной на ускорение роста бизнеса через стратегию приобретения компаний в других индустриях, в частности онлайн-службы заказа медицинских препаратов Tabletki.ua и медицинского сервиса Helsi. Такие шаги знаменуют эволюцию компании от телекоммуникационного оператора ко всесторонней цифровой экосистеме.

Приобретения иностранных активов украинскими инвесторами

Первое полугодие 2025 года продемонстрировало значительный рост активности в сделках по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами, с общей стоимостью сделок $329 млн, что составило почти половину общей стоимости сделок в первом полугодии 2025 года (в 2024 году общая стоимость таких сделок составила $85 млн). Однако суммарное количество сделок по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами уменьшилось: было зарегистрировано только пять транзакций в первом полугодии 2025 года по сравнению с восемью в первом полугодии 2024 года.

Источник: KPMG в Украине

Ранее упомянутое приобретение МХП 92% акций Uvesa было самым крупным соглашением. МХП теперь имеет возможность усилить свои производственные мощности по производству курятины в ЕС и таким образом избежать протекционистских мер, введенных торговым блоком. Как следствие этого стратегического приобретения МХП может стать европейским производителем продуктов питания, сохраняя при этом основную деятельность и штаб-квартиру в Украине.

Соглашения по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами в первом полугодии 2025 года были географически сосредоточены в двух регионах:

Европа, на которую пришлось четыре соглашения с общей стоимостью $319 млн (включая соглашение между МХП и Uvesa на сумму около $300 млн);

Северная Америка, на которую пришлась одна транзакция стоимостью $10 млн.

Приобретения украинских активов иностранными инвесторами

Первое полугодие 2025 года ознаменовалось объявлением о четырех соглашениях M&A по приобретению украинских активов иностранными инвесторами (что меньше шести транзакций в первом полугодии 2024-го) с общей стоимостью в $20 млн.

Относительно распределения по отраслям — две транзакции прошли в секторе инноваций и технологий, в то время как другие два соглашения были связаны с секторами транспорта и инфраструктуры, а также банковским делом и страхованием. Такое распределение отраслей может указывать на возобновление интереса со стороны иностранных инвесторов к украинскому сектору транспорта и инфраструктуры, поскольку соглашения по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в этом секторе не наблюдались с 2020 года.

Источник: KPMG в Украине

Сделки M&A по приобретению украинских активов иностранными инвесторами осуществляются с участием игроков с лучшим доступом к финансированию, что приводит к более высокой средней стоимости сделок, если сравнивать с другими секторами. Соответственно, общая стоимость таких сделок более чувствительна к рыночным колебаниям. К примеру, в первом полугодии 2024 года на динамику сделок повлиял раунд финансирования IT-компании Creatio на сумму $200 млн, а также приобретение NJJ Capital телекоммуникационной компании Datagroup-Volia на сумму $120 млн.

С географической точки зрения основная активность среди соглашений по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в первом полугодии 2025 года была в основном сконцентрирована в Европе — 50% общего количества сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами. На регионы Ближнего Востока и Азии, а также Северной Америки пришлось по одному соглашению, демонстрируя в целом стабильное количество сделок в первом регионе и 50% снижение во втором.

Инвестиции за пределами М&A и развитие ключевых секторов

Первое полугодие 2025 года также обозначилось восстановлением объема инвестиций за пределами М&A, которое вызвано расширением как местных, так и иностранных предприятий, действующих в Украине, а также внедрением новых технологий, прежде всего в секторе энергетики и коммунального хозяйства. Основные сектора, стимулирующие инвестиции в органический рост, включали в себя недвижимость и строительство, энергетику и коммунальное хозяйство, а также сельское хозяйство.

Недвижимость и строительство

Офис привлечения инвестиций UkraineInvest поддержал компанию по производству стекла NovaSklo с инвестицией в размере 240 млн евро. Цель строительного проекта — запустить крупнейший завод по производству листового стекла в Украине в течение следующих трех лет.

Другие заметные инвестиции были от корейской инвестиционной фирмы ITOXI, финансирующей разработку двух заводов по производству стекла, которые будут построены украинской компанией City One Development.

Источник: KPMG в Украине

Украина выделила $7,37 млрд на покрытие ряда приоритетных направлений в 2025 году, в том числе жилья, образования, здравоохранения, энергетики, транспорта, водоснабжения и разминирования. Компании расширяют свои мощности по производству строительных материалов, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса, связанный с восстановительными мерами в течение следующих трех лет.

Энергетика и коммунальное хозяйство

Сектор энергетики и коммунального хозяйства продолжает аккумулировать инвестиции в инновационные технологии для диверсификации источников энергии и повышения устойчивости к повреждениям инфраструктуры. К примеру, в процессе развития больших энергетических мощностей Metinvest инвестирует 1,4 млрд гривен в газовые и солнечные электростанции в Кривом Роге, тогда как государственная нефтедобывающая компания «Укрнафта» разрабатывает современную парогазовую ТЭЦ при поддержке ЕБРР.

Южнокорейская корпорация Posco International планирует строительство ТЭЦ на топливе из отходов в Одессе на сумму $106 млн, что обеспечит регион 12 мегаваттами электроэнергии и 40 мегаваттами тепла. "Эпицентр K" также строит заводы по производству растительного масла и биоэтанола в Хмельницкой области, обеспечивая полный цикл агропереработки.

Сельское хозяйство

Между тем, аграрный сектор Украины также демонстрирует активность в обеспечении устойчивости и укрепления цепочек поставок. Агропромышленный холдинг Astarta, например, успешно привлек кредит на $40 млн от Международной финансовой корпорации (IFC) и правительства Нидерландов на строительство завода по переработке сои в Полтаве с использованием побочных продуктов переработки в биогазовых установках.

Украинская "Молочная компания" планирует расширить свою ферму крупного рогатого скота, построить новый комбикормовый завод и биогазовую установку с мощностью 5000 кубических метров газа в сутки. Vitagro и DanBred планируют строительство свинофермы в Хмельницкой области стоимостью $11 млн, что устранит необходимость импорта свиней из Дании и усилит независимость местных цепочек снабжения.

Напомним, по итогам четвертой Конференции по вопросам восстановления Украины URC2025, которая состоялась в Риме, подписано более 200 соглашений и меморандумов на общую сумму более 13 млрд евро.