Украинские компании активизируют слияние и поглощение, несмотря на войну

В первой половине 2025 года украинский рынок слияний и поглощений (M&A) продемонстрировал устойчивый рост: количество сделок выросло на 26%, а общая стоимость – на 21%. Вопреки войне и экономическим вызовам, ключевыми драйверами стали активность локальных инвесторов, стратегическая экспансия в Европу и технологическая трансформация.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз KPMG.

Активность инвесторов и стратегические сделки

В первой половине 2025 года рынок слияний и поглощений (M&A) в Украине демонстрирует положительную динамику, несмотря на экономические трудности и военные риски. инвестиции за границей.

В I полугодии 2025 года в Украине было заключено 34 соглашения M&A на общую сумму $716 млн. Самые большие — это покупка Uvesa за €270 млн и Uklon за $155 млн. При этом именно украинские компании стали главным двигателем активности: они заключили 25 из 34 сделок, инвестировав более половины средств. Также наблюдается расширение интересов в сферах агробизнеса, технологий, недвижимости, нефти и газа, что свидетельствует о растущей уверенности во внутреннем рынке.

Кроме Uklon, "Киевстар" активно трансформируется в цифровую экосистему - компания уже приобрела медицинскую платформу Helsi и рассматривает инвестицию в онлайн-аптеку Tabletki.ua.

Украина инвестирует в Европу, а Европа — выжидает

В первой половине 2025 года украинские компании продолжили расширять присутствие за рубежом, прежде всего, в Европе. Общий объем сделок по приобретению иностранных активов составил $329 млн — это больше, чем в прошлом, несмотря на уменьшение количества самих соглашений (5 в 2025 году против 8 в 2024-м). Основную часть сформировала громкая покупка: агрохолдинг МХП приобрел испанскую компанию Uvesa за €270 млн.

Этот шаг рассматривается как стратегическое решение, позволяющее МХП снизить зависимость от экспорта из Украины и усилить позиции на европейском рынке пищевых продуктов.

А активность иностранных инвесторов по приобретению украинских активов снизилась. В первом полугодии 2025 года было зафиксировано всего четыре таких соглашения на общую сумму $20 млн. Для сравнения: в первой половине 2024 года крупные сделки типа инвестиций в Creatio или приобретение Datagroup-Volia в целом составили более $300 млн.

Несмотря на спад, аналитики не исключают возобновления интереса во второй половине года, особенно в сфере транспорта, инфраструктуры и банковских услуг.

Ключевые секторы M&A

В первом полугодии 2025 года наиболее активными оставались три сектора – технологии, агро и недвижимость:

Технологии дали 27% всех сделок. Хотя общая стоимость сделок снизилась до $221 млн (против $325 млн в 2024 году), ключевыми стали инвестиции "Киевстар" в развитие цифровой экосистемы.

Агросектор обеспечил почти половину всей стоимости M&A. Среди сделок – покупка испанской Uvesa и хорватской Toni doo агрохолдингом МХП.

Недвижимость и строительство выросли в стоимости более чем вдвое - до $95 млн. Среди заметных сделок - инвестиции City Capital в киевскую недвижимость и покупку "Гольф Клуба" компанией KSE.

За пределами M&A растет роль капитальных инвестиций в критическую инфраструктуру. Posco инвестировала $106 млн в ТЭС в Одессе, а NovaSklo - €240 млн в строительство крупнейшего в Украине завода по производству стекла.

Обновленные прогнозы: оптимизм и упор на восстановление

Макроэкономическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется. Национальный банк ожидает снижения инфляции до около 9% к концу 2025 года и до 5% в 2026-м, благодаря более жесткой монетарной политике (ключевая ставка повышена до 15,5%) и постепенному смягчению валютных ограничений. В то же время, МВФ прогнозирует рост ВВП на уровне 2–3%, а деловая активность остается на положительном уровне (индекс ожиданий — 50,8).

Ключевым фактором стабилизации является международная финансовая поддержка. Европейский Союз уже выделил более 20 млрд евро через программу Ukraine Facility.

По словам Светланы Щербатюк из KPMG, несмотря на сложные обстоятельства, украинские компании активно ищут возможности для стратегического роста. Успешный запуск реформ и внешняя поддержка формируют основу постепенного, но устойчивого восстановления экономики.

Обновленные прогнозы: оптимизм и упор на восстановление

Макроэкономическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется. Национальный банк ожидает снижения инфляции до около 9% к концу 2025 года и до 5% в 2026-м, благодаря более жесткой монетарной политике (ключевая ставка повышена до 15,5%) и постепенному смягчению валютных ограничений. В то же время, МВФ прогнозирует рост ВВП на уровне 2–3%, а деловая активность остается на положительном уровне (индекс ожиданий — 50,8).

Ключевым фактором стабилизации является международная финансовая поддержка. Европейский Союз уже выделил более 20 млрд евро через программу Ukraine Facility.

По словам Светланы Щербатюк из KPMG, несмотря на сложные обстоятельства, украинские компании активно ищут возможности для стратегического роста. Успешный запуск реформ и внешняя поддержка формируют основу постепенного, но устойчивого восстановления экономики.

Напомним, украинский бизнес во втором квартале 2025 года сохранил положительные ожидания по экономическому росту на ближайшие 12 месяцев.