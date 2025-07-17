Українські компанії активізують злиття та поглинання попри війну

У першій половині 2025 року український ринок злиттів і поглинань (M&A) продемонстрував стійке зростання: кількість угод зросла на 26%, а загальна вартість — на 21%. Попри війну та економічні виклики, ключовими драйверами стали активність локальних інвесторів, стратегічна експансія в Європу та технологічна трансформація.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз KPMG.

Активність інвесторів і стратегічні угоди

У І півріччі 2025 року в Україні було укладено 34 угоди M&A на загальну суму $716 млн. Найбільші — це купівля Uvesa за €270 млн та Uklon за $155 млн. При цьому саме українські компанії стали головним рушієм активності: вони уклали 25 з 34 угод, інвестувавши понад половину загального обсягу коштів. Також спостерігається розширення інтересів у сферах агробізнесу, технологій, нерухомості, нафти й газу, що свідчить про зростаючу впевненість у внутрішньому ринку.

Окрім Uklon, "Київстар" активно трансформується в цифрову екосистему — компанія вже придбала медичну платформу Helsi та розглядає інвестицію в онлайн-аптеку Tabletki.ua.

Україна інвестує в Європу, а Європа — вичікує

У першій половині 2025 року українські компанії продовжили розширювати присутність за кордоном, насамперед у Європі. Загальний обсяг угод із придбання іноземних активів склав $329 млн — це більше, ніж торік, попри зменшення кількості самих угод (5 у 2025 році проти 8 у 2024-му). Основну частку сформувала гучна покупка: агрохолдинг МХП придбав іспанську компанію Uvesa за €270 млн.

Цей крок розглядається як стратегічне рішення, що дозволяє МХП знизити залежність від експорту з України та посилити позиції на європейському ринку харчових продуктів.

Натомість активність іноземних інвесторів щодо придбання українських активів знизилася. У першому півріччі 2025 року було зафіксовано лише чотири такі угоди на загальну суму $20 млн. Для порівняння: у першій половині 2024 року великі угоди на кшталт інвестицій у Creatio чи придбання Datagroup-Volia загалом склали понад $300 млн.

Незважаючи на спад, аналітики не виключають відновлення інтересу в другій половині року, особливо у сферах транспорту, інфраструктури та банківських послуг.

Ключові сектори M&A

У першому півріччі 2025 року найбільш активними залишались три сектори — технології, агро та нерухомість:

Технології дали 27% усіх угод. Хоча загальна вартість угод знизилась до $221 млн (проти $325 млн у 2024 році), ключовими стали інвестиції "Київстар" у розвиток цифрової екосистеми.

Агросектор забезпечив майже половину всієї вартості M&A. Серед угод — покупка іспанської Uvesa та хорватської Toni d.o.o агрохолдингом МХП.

Нерухомість і будівництво зросли у вартості більш ніж удвічі — до $95 млн. Серед помітних угод — інвестиції City Capital у київську нерухомість та купівля "Гольф Клубу" компанією KSE.

За межами M&A зростає роль капітальних інвестицій у критичну інфраструктуру. Posco інвестувала $106 млн у ТЕС в Одесі, а NovaSklo — €240 млн у будівництво найбільшого в Україні заводу з виробництва скла.

Оновлені прогнози: оптимізм і акцент на відновлення

Макроекономічна ситуація в Україні поступово стабілізується. Національний банк очікує зниження інфляції до близько 9% до кінця 2025 року та до 5% у 2026-му, завдяки жорсткішій монетарній політиці (ключова ставка підвищена до 15,5%) і поступовому пом’якшенню валютних обмежень. Водночас МВФ прогнозує зростання ВВП на рівні 2–3%, а ділова активність залишається на позитивному рівні (індекс очікувань — 50,8).

Ключовим чинником стабілізації є міжнародна фінансова підтримка. Європейський Союз уже виділив понад 20 млрд євро через програму Ukraine Facility. США та Велика Британія підтримують Україну через програми Extraordinary Revenue Acceleration і спільний Фонд реконструкції. Додатково створюються нові фінансові інструменти, зокрема European Flagship Fund та система страхування воєнних ризиків.

За словами Світлани Щербатюк із KPMG, попри складні обставини, українські компанії активно шукають можливості для стратегічного зростання. Успішний запуск реформ і зовнішня підтримка формують підґрунтя для поступового, але стійкого відновлення економіки.

Нагадаємо, український бізнес у другому кварталі 2025 року зберіг позитивні очікування щодо економічного зростання на найближчі 12 місяців.