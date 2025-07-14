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Итоги Конференции в Риме: Украина заключила более 200 сделок на более чем 13 млрд евро

Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. / Правительственный портал

По итогам состоявшейся в Риме четвертой Конференции по вопросам восстановления Украины URC2025 подписано более 200 соглашений и меморандумов на общую сумму более 13 млрд евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что правительственная команда вернулась в Украину с конкретными результатами, в частности:

  • Еврокомиссия объявила о создании Европейского Флагманского Фонда для восстановления Украины в размере 500 млн евро;
  • 2,3 млрд евро будет привлечено в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility;
  • Всемирный банк положил начало новой программе на сумму 200 млн долларов для подготовки государственных и муниципальных проектов восстановления. Еще 50 млн долларов банк предоставит в виде гранта для помощи украинским аграриям;
  • 188 млн долларов планируется привлечь от Японии для "зеленой" модернизации украинской промышленности;
  • заключен ряд соглашений с Европейским инвестиционным банком. На восстановление транспортной инфраструктуры наше государство получит 134 млн евро;
  • 200 млн евро – для поддержки и развития украинской гидроэнергетики;
  • с Банком развития Совета Европы профинансирует жилищные сертификаты в рамках программы "Восстановление" на 100 млн евро. Кроме того, Банк предоставит 200 млн евро кредиту для финансирования программы помощи ВПЛ;
  • Норвегия положила начало инициативе в размере 200 млн долларов с целью возобновить поставки тепла и воды в дома украинцы;
  • Швейцария в течение 10 лет направит в Украину около 5 млрд евро для восстановления в разных секторах экономики;
  • создан Глобальный альянс по поддержке дошкольного образования в Украине. Всемирный банк инвестирует 30 млн. долларов в инклюзивность и модернизацию дошколя;
  • Литва выделит 21 млн. евро на создание новых образовательных пространств;
  • на обновление больниц для развития реабилитационной помощи Украина привлекла около 200 млн евро.

Также во время Конференции была начата Международная коалиция по поддержке науки, исследований и инноваций Украины, лидером которой является Италия.

"Есть ряд важных договоренностей по усилению нашей обороноспособности: около 2,3 млрд долларов ссуды от Великобритании для укрепления украинской ПВО, а также соглашения между предприятиями оборонной индустрии о совместном производстве и сотрудничестве", — отметил глава правительства.

Премьер-министр также подчеркнул, что было заключено более 20 соглашений о межрегиональном и междугородном сотрудничестве между Украиной и странами-партнерами.

Напомним, состоявшаяся в РимеКонференция по восстановлению Украины URC-2025 стала рекордной по масштабам: более 6 тысяч участников из 70 стран

Автор:
Татьяна Ковальчук