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Литва выделяет 21 миллион евро на восстановление образования в Украине: куда пойдут инвестиции

Конференции по восстановлению Украины в Риме
Конференция по вопросам восстановления Украины в Риме/Оксен Лесной

Литва выделит 21 млн. евро для реализации инициатив, направленных на восстановление инфраструктуры, улучшение результатов обучения и модернизацию образовательных услуг для детей и молодежи в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Во время Конференции по восстановлению Украины в Риме министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец подписали Меморандум о взаимопонимании.

"Сегодня заключен стратегический меморандум с правительством Литвы, предусматривающий 21 млн. евро целевых инвестиций для восстановления и развития украинского образования", — написал министр образования и науки Оксен Лисовый со ссылкой на Конференцию по восстановлению Украины (URC2025) в Риме (Италия).

Инвестиции будут сосредоточены на создании и оборудовании безопасных, инклюзивных и инновационных учебных сред. Это обеспечит не только восстановление образования в Украине, но и его укрепление и соответствие европейским стандартам.

На что пойдут деньги

  • 17 млн евро пойдут на строительство современной школы-хаба в Житомире, которая станет примером безопасного, инклюзивного и инновационного пространства для детей;
  • 3 млн евро – на установку солнечных энергетических систем для школ и детских садов. Системы установят для 14 учебных заведений в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Харьковской и Черновицкой областях. Благодаря этим системам работа школ и садов будет продолжаться без перебоев;
  • 1 млн евро — на программы образовательного наслаждения и STEAM-обучение в Одесской области.

Все проекты внутри Меморандума будут реализованы Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).

Ранее Украина и Финляндия заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому Финляндия выделит до 20 миллионов евро в поддержку реформы старшей школы в Украине. Эта программа стремится значительно улучшить качество среднего образования в стране.

Автор:
Татьяна Бессараб