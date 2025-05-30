Финляндия инвестирует до 20 миллионов евро в реформу старшей школы в Украине

Украина и Финляндия заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому Финляндия выделит до 20 миллионов евро в поддержку реформы старшей школы в Украине. Эта программа стремится значительно улучшить качество среднего образования в стране.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства образования и науки.

"Кабинет министров Украины и правительство Финляндской Республики подписали соглашение о реализации программы «Учимся вместе 2», направленной на поддержку «Профильной»: реформы старшей школы в Украине. Общий объем финансирования со стороны Финляндии составляет до 20 млн евро. Программу будут реализовывать в течение 2025-2029 годов", - говорится в сообщении министерства.

Ключевые направления поддержки Финляндии для реформы старшей школы в Украине:

Профессиональное развитие педагогов и руководителей: Обучение учителей и директоров учебных заведений, чтобы они могли эффективно внедрять компетентностное обучение в соответствии с принципами Новой украинской школы (НУШ).

Обучение учителей и директоров учебных заведений, чтобы они могли эффективно внедрять компетентностное обучение в соответствии с принципами Новой украинской школы (НУШ). Помощь школам в создании и внедрении учебных программ по выбранным профилям.

в создании и внедрении учебных программ по выбранным профилям. Создание и внедрение социальных программ для поддержки педагогических работников, административного персонала учебных заведений и учащихся с применением травма-информированного подхода к организации и проведению образовательного процесса.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе реализация программы "Обучаемся вместе 2" улучшит качество академического профильного среднего образования, повысит его доступность, будет способствовать трансформации содержания образования на основе компетентностного подхода.

Напомним, Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4,5 млн евро. Деньги пойдут в партнерский фонд, через который девять стран направляют свою поддержку Украине.