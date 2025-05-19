Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы на средства от замороженных российских активов

Финляндия стала одной из стран Европейского Союза, реализующих поставки оборонной помощи Украине за счет средств, полученных от замороженных активов России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт финского правительства.

Контракт заключен на сумму 90 миллионов евро, а финансирование будет осуществляться через Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF).

Боеприпасы будут закуплены у финских оборонных компаний, что не только поспособствует усилению обороноспособности Украины, но и поддержит отечественное производство в Финляндии. По словам министра обороны Антти Хаккянена, подобная модель помощи позволяет одновременно способствовать безопасности Украины и укреплению собственного оборонно-промышленного комплекса.

"Нам удалось договориться о дополнительном финансировании для Финляндии в поддержку Украины. Средства будут взяты из замороженных активов России, продукция будет закуплена у финских компаний, что поддержит отечественную работу, и эти средства будут использованы для помощи Украине в самозащите. Я очень доволен конечным результатом", — заявил Хаккянен.

Он также подчеркнул, что эта помощь является частью более широкой национальной программы, общий объем которой уже достиг 660 миллионов евро. Министр отметил, что финская оборонная промышленность демонстрирует высокий потенциал, а инвестиции в увеличение производственных мощностей постепенно дают результаты.

Из-за соображений безопасности стороны не разглашают детали относительно точного содержания поставок, способов или графика их доставки.

Напомним, Европейский Союз официально согласовал выделение почти 1,9 млрд евро на военную помощь Украине. Средства будут направлены из доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.