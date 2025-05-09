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ЕС выделит 1,9 млрд евро на оружие для Украины за счет прибылей из замороженных российских активов
Европейский Союз официально согласовал выделение почти 1,9 млрд евро на военную помощь Украине. Средства будут направлены из доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Российские активы — в пользу ВСУ
"Это историческое решение, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира", — подчеркнул Шмыгаль.
- 1 миллиард евро будет направлен на закупку вооружения непосредственно у украинских производителей – по «датской модели». Это решение не только укрепляет обороноспособность, но и стимулирует развитие отечественного ВПК, инновации и занятости.
- Более 600 миллионов евро выделено на артиллерийское вооружение и боеприпасы – ключевой компонент эффективной обороны на фронте.
- Еще более 200 миллионов евро пойдут на усиление украинской системы противовоздушной обороны, что остается критически важной в условиях постоянных атак ракет.
"Больше всего благодарим Европейский Союз за это дальновидное решение, лидерство и поддержку. Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму 1 миллиард евро", — подытожил Шмыгаль.
Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.
Добавим, по предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.