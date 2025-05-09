ЄС виділить 1,9 млрд євро на зброю для України за рахунок прибутків із заморожених російських активів

Європейський Союз офіційно погодив виділення майже 1,9 млрд євро на військову допомогу Україні. Кошти спрямують з прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Російські активи — на користь ЗСУ

"Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру", - наголосив Шмигаль.

1 мільярд євро буде спрямовано на закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників — за «данською моделлю». Це рішення не лише зміцнює обороноздатність, а й стимулює розвиток вітчизняного ВПК, інновації та зайнятість.

Понад 600 мільйонів євро виділено на артилерійське озброєння та боєприпаси — ключовий компонент ефективної оборони на фронті.

Ще понад 200 мільйонів євро підуть на посилення української системи протиповітряної оборони, що залишається критично важливою в умовах постійних ракетних атак.

"Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - підсумував Шмигаль.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.

Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.