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ЄС виділить 1,9 млрд євро на зброю для України за рахунок прибутків із заморожених російських активів
Європейський Союз офіційно погодив виділення майже 1,9 млрд євро на військову допомогу Україні. Кошти спрямують з прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.
Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
Російські активи — на користь ЗСУ
"Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру", - наголосив Шмигаль.
- 1 мільярд євро буде спрямовано на закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників — за «данською моделлю». Це рішення не лише зміцнює обороноздатність, а й стимулює розвиток вітчизняного ВПК, інновації та зайнятість.
- Понад 600 мільйонів євро виділено на артилерійське озброєння та боєприпаси — ключовий компонент ефективної оборони на фронті.
- Ще понад 200 мільйонів євро підуть на посилення української системи протиповітряної оборони, що залишається критично важливою в умовах постійних ракетних атак.
"Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - підсумував Шмигаль.
Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.
Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.