Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси за кошти від заморожених російських активів

Фінляндія стала однією з країн Європейського Союзу, які реалізують постачання оборонної допомоги Україні за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів Росії. Відповідна угода між фінським урядом та Європейською комісією передбачає постачання важких боєприпасів українським силам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт фінського уряду.

Контракт укладено на суму 90 мільйонів євро, а фінансування здійснюватиметься через Європейський фонд миру (European Peace Facility, EPF).

Боєприпаси будуть закуплені у фінських оборонних компаній, що не лише сприятиме посиленню обороноздатності України, а й підтримає вітчизняне виробництво у Фінляндії. За словами міністра оборони Антті Хаккянена, така модель допомоги дозволяє одночасно сприяти безпеці України та зміцненню власного оборонно-промислового комплексу.

"Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування для Фінляндії на підтримку України. Кошти будуть взяті із заморожених активів Росії, продукція буде закуплена у фінських компаній, що підтримає вітчизняну роботу, і ці кошти будуть використані для допомоги Україні у самозахисті. Я дуже задоволений кінцевим результатом", — заявив Хаккянен.

Він також підкреслив, що ця допомога є частиною ширшої національної програми, загальний обсяг якої вже досяг 660 мільйонів євро. Міністр зазначив, що фінська оборонна промисловість демонструє високий потенціал, а інвестиції у збільшення виробничих потужностей поступово дають результати.

Через міркування безпеки сторони не розголошують деталей щодо точного вмісту поставок, способів або графіка їх доставки.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно погодив виділення майже 1,9 млрд євро на військову допомогу Україні. Кошти спрямують з прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.