ЄС виділить ще 900 мільйонів євро на озброєння для України за рахунок прибутків від заморожених російських активів

Європейський Союз оголосив про додаткове фінансування оборонних закупівель для України на суму 900 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та боєприпасів і профінансовані за рахунок непередбачених доходів від заморожених активів Росії.

Про це повідомив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс під час Другого форуму оборонної промисловості Україна–ЄС, що відбувається в Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що виділення коштів заплановане на найближчі два тижні.

Фріс також нагадав, що наприкінці минулого тижня Високий представник ЄС Кая Каллас оголосила про інвестицію 1 мільярда євро в розвиток української оборонної промисловості.

"Минулого тижня у Львові було підписано контракти, і тепер гроші будуть інвестовані в передові технології української оборонної промисловості, наприклад, виробництво безпілотників та ракет", - нагадав він.

Загалом, за словами представника дипломатичної служби ЄС, обсяг фінансової підтримки України з боку Євросоюзу у сфері оборони вже досяг 3,3 мільярда євро.

Додамо, днями Європейський Союз офіційно погодив виділення майже 1,9 млрд євро на військову допомогу Україні. Зброя буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру